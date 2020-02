Un concert descobreix l'univers musical de Toldrà

En un descans de l'assaig d' Aquiles en Esciros, una òpera de Francesco Corselli que el Teatro Real de Madrid recupera per primer cop després de la seva estrena el 1744, el tenor David Alegret presentava aquest dilluns i per via telefònica el concert que protagonitzarà aquest dimarts 4 de febrer al Petit Palau, al costat del pianista Albert Guinovart. Es tracta de retre homenatge a Eduard Toldrà pel 125è aniversari del seu naixement, un compositor que David Alegret coneix bé i del qual es declara "enamorat". "Més que fer tot d'obres de Toldrà, volíem endinsar l'espectador en el seu univers musical, de manera que interpretarem peces poc conegudes d'ell, com ara Cançó d'un vell amor o Cançó de vela, però també composicions de Guinovart mateix com Nocturn a Maria i la Paràfrasi sobre La camperola de Toldrà , així com una peça sobre el poema T'estim de Forcano", explica Alegret, que conserva la partitura original de Cançó de vela que li va regalar la filla del compositor. Amb Guinovart, Alegret manté una llarga relació d'amistat i complicitat musical: amb ell va protagonitzar fa dos anys un concert per al Life Victoria amb un programa que incloïa Toldrà.

El concert, organitzat dins del cicle Intèrprets Catalans, presenta vint-i-dues cançons. Aprofitant l'Any Carner, també han programat unes cançons originalment per a veu i piano de Toldrà inspirades en poemes de Josep Carner – Menta i farigola, El gessamí i la rosa i Recança–, però també n'hi haurà de Josep Maria de Sagarra – Romanç de Santa Llúcia i Vinyes verdes vora el mar–, Joan Maragall – La mar estava alegre i Festeig–, Trinitat Catasús – Abril i Cançó d'un bell amor– i el cicle de cinc cançons A l'ombra del lledoner, sobre poemes de Tomàs Garcés.

Un altre plat fort del programa serà la revelació de la poc coneguda faceta de compositora de la pianista Alícia de Larrocha, amb Cançó d'un doble amor , sobre un poema de Josep Carner. "És una composició que va fer per a tenor i que tracta d'un home enamorat de dues dones", aclareix Alegret. "Tot i que Toldrà és un dels compositors catalans més programats, encara trobo que no ho és prou", sosté el tenor barceloní, que assenyala la falta d'una publicació que reculli en un sol volum totes les seves cançons. Eduard Toldrà (Vilanova i la Geltrú, 1895 - Barcelona, 1962) és un dels màxims exponents del Noucentisme musical. D'aquí ve el vincle natural amb Josep Carner, de qui enguany es commemoren els 50 anys de la mort. Alegret s'ha convertit en un dels seus més ferms defensors i ocupa un lloc especial en el seu últim disc, Impressions de natura, enregistrat amb el pianista Daniel Blanc. Impressions de natura

Aviat podrem escoltar Alegret en una òpera. Serà a la pròxima temporada del Gran Teatre del Liceu amb Dialogue des Carmelites de Poulenc, i aquest estiu al Festival de Peralada, tot i que no ha volgut revelar-ne el títol.