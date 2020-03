Les sales de concerts de Catalunya perden 1,5 milions d'euros a la setmana a causa del coronavirus

L'Associació de Sales de Concerts de Catalunya ( ASACC) assegura que els 80 establiments associats estan tenint unes pèrdues setmanals d'1,5 milions a causa de la crisi del coronavirus. En declaracions a l'ACN, la gerent de l'ASACC, Carmen Zapata, apunta que les dues primeres setmanes de l'estat d'alarma han obligat a cancel·lar uns 340 concerts arreu del país.

Aquest milió i mig de pèrdues a la setmana és una extrapolació de les dades d'anys anteriors corresponents a aquesta època de l'any, considerada una "temporada alta" per a les sales, juntament amb els mesos d'octubre i novembre. "I no hem calculat les pèrdues milionàries que també tenen els músics que deixen d'actuar", adverteix.

Les 80 sales adherides a l'associació tenen uns 1.600 treballadors en plantilla, als quals cal afegir els autònoms. I el futur no és optimista, tant per la incertesa sobre quan es podran tornar a fer concerts com perquè caldrà veure si es reduiran els aforaments de les sales durant els primers mesos. Segons Zapata, també cal ser realistes i no sobrecarregar de concerts l'últim trimestres del 2020. "Crec que de ganes de veure concerts no en faltaran, el que no sabem és com estarà la gent per poder pagar una entrada. És irreal pensar que tindrem concerts cada dia a cada sala durant l'octubre, el novembre i el desembre. No tindrem prou públic i ens estaríem contraprogramant", diu Zapata.

La gerent de l'ASACC valora que de moment estan rebent "molta informació" de la Generalitat i de l'Estat sobre ajudes que tindrà el sector, però es mostra prudent. "Tota la societat està afectada i entenc que tardaran un temps a concretar-se les mesures", comenta. Des del departament de Cultura ja els han traslladat que no es revocaran les subvencions de les activitats culturals que no s'hagin pogut fer completament.



De fet, posa l'exemple del Festival Curtcircuit. "Havia de començar el 13 de març i l'hem hagut de cancel·lar. Però ja teníem els cartells fets i enganxats, la publicitat posada a les revistes, una inversió feta a les xarxes socials... És una inversió per a uns concerts que no es podran fer", apunta.