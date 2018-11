Potser el conte més meravellós del món

‘The animals and children took to the streets’

EL CANAL (SALT) | 10 de novembre de 2018

La companyia britànica 1927, que ens va meravellar amb Golem l’any passat al Temporada Alta i al Liceu fa tres anys amb La flauta màgica,ens ha tornat a deixar bocabadats. I és que amb 1927 passa allò meravellós de quan la tècnica està al servei d’un concepte artístic perfectament relligat i excel·lentment realitzat. Els seus espectacles són únics i proposen un viatge audiovisual ple de talent, enginy i humor.

The animals and children took to the streets és un preciós conte amb heroi i malvat, però sense final feliç, sobre un drama social contemporani. Una història que ens parla de l’exclusió social, dels barris degradats de tantes i tantes ciutats del món occidental, de la mobilitat social, del futur dels nens d’aquests barris i de la inutilitat de certes accions benintencionades de les administracions públiques i institucions. I ho fa amb aromes que remeten al cine mut (i més encara quan cal llegir els sobretítols) i amb una acurada estètica que evoca l’expressionisme alemany. Tot això queda clar amb l’explosió de figures, formes i colors d’una pel·lícula animada amb els fantàstics dibuixos de Paul Barritt, amb la precisió tècnica de tres magnífiques actrius/cantants, un piano que arrossega l’ànima i l’exquisida direcció de Suzanne Andrade. Que vinguin quan vulguin.