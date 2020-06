D'un contenidor de Palma al Museu Marítim: la història de 3.800 negatius de la postguerra

El fotògraf mallorquí Toni Amengual va trobar un munt de rodets, dins uns sobres marrons, tots ells documentats, entre dos contenidors d’escombraries, a Palma el 2004. En total eren 3.800 negatius sobre plàstic, en format 6x6, en blanc i negre i en bon estat de conservació. Eren sobretot imatges històriques del port de Barcelona, de pobles de la costa catalana i de l’interior de Catalunya. No hi havia pràcticament fotografies d’edificis ni de carrers i la majoria es van fer en diumenge. Mostraven escenes quotidianes als molls, els treballadors del port, embarcacions, espais públics, zones d’esbarjo, platges... Curiosament, enlloc apareixia Mallorca.

651x366 Platja de Castelldefels. Tusquets/Museu Marítim Platja de Castelldefels. Tusquets/Museu Marítim

Les imatges van ser captades entre els anys 1942 i 1959 i, fins fa pocs mesos, no se sabia qui les havia fet. Amengual va rescatar tot aquest material i en va tenir cura. "No es pot llençar una cosa així, per això les vaig rescatar", diu. Des d’aleshores ha conservat, documentat i digitalitzat el fons fotogràfic com a col·leccionista privat, i aquesta setmana el Museu Marítim de Barcelona ha fet públic que la Diputació de Barcelona l’ha adquirit per un import de 15.000 euros. "No vull que es repeteixi el mateix i que el dia que jo desaparegui algú les tiri a les escombraries o les vengui en un mercat ambulant", explica el fotògraf mallorquí.

L'autor és el químic i empresari Joaquim Tusquets

Quan Amengual va rescatar les fotografies del contenidor va veure que en un dels sobres hi havia el nom de Tusquets. Tanmateix, no en va esbrinar res més i no va ser fins el mes de maig passat que el periodista del diari El País Cristian Segura va revelar el nom de l’autor: Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i empresari de Barcelona. "A casa no hi donàvem gaire importància a això de les fotografies. Era un hobby del pare, com les seves partides de golf a Sant Cugat", explicava a El País el fill de l’empresari, Joaquín Tusquets Gras.

651x366 Pailebot. Tusquets/Museu Marítim Pailebot. Tusquets/Museu Marítim

Les fotografies formaran part de l’arxiu del museu que té poc testimoni gràfic d’aquesta època. “Es tracta d’una col·lecció fotogràfica corresponent a un període de temps caracteritzat per la manca de recursos i la dificultat per adquirir material fotogràfic –diu el Museu Marítim en un comunicat–. El valor testimonial d’aquestes fotografies i la gran habilitat tècnica i sensibilitat artística de l’autor li atorguen un valor afegit". Però quedaran algunes incògnites per resoldre. Com per exemple per quin motiu les fotografies d'un empresari de Barcelona van anar a parar a un contenidor de Palma.