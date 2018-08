10+10: els creadors catalans consagrats internacionalment, i els emergents

Amb motiu del dossier que dediquem a la cultura que exportem, repassem 10 creadors consagrats internacionalment, i 10 emergents:

10 creadors catalans i ndiscutibles al món:

Miquel Barceló: després d’una ascensió internacional meteòrica als 80 i 90, l’artista mallorquí ha abonat la seva maduresa amb grans projectes com la cúpula de l’ONU a Ginebra i l’homenatge a Llull a la Biblioteca Nacional de França.

J.A. Bayona: el director d''Un monstre em ve a veure' ja havia tingut projecció internacional, però amb 'Jurassic World 2', el primer 'blockbuster' que dirigeix, ha triomfat en la taquilla global: és la 12a pel·lícula més taquillera de la història.

540x306 El ‘noi de la Trini’ que vivia només per al cinema El ‘noi de la Trini’ que vivia només per al cinema

Jaume Cabré: és un dels escriptors catalans més presents a Europa. Amb Les veus del Pamano va crear un dels longsellers més vius a Catalunya i amb Jo confesso va revalidar l’èxit: s’ha traduït a moltes llengües, entre les quals l’anglès.

Manuel Castells: catedràtic de sociologia de la Universitat de Berkeley (viu entre Barcelona i Califòrnia), és un referent global en l’estudi de la societat de la informació, amb una densa i citada bibliografia traduïda a molts idiomes.

Calixto Bieito: nascut a Burgos i resident a Basilea, és un dels directors d’escena forjats a Barcelona més internacionals, i s’ha especialitzat en òpera. Els seus polèmics muntatges aterren a Munic, Zuric, París o Bilbao.

Carme Pinós: mentre té la torre Cube exposada a la Biennal d’Arquitectura de Venècia, Carme Pinós (autora de la nova Escola Massana i el CaixaForum de Saragossa) ultima els detalls d’un pavelló Melbourne i projectes a Mèxic.

540x306 L'arquitecta Carme Pinós / CRISTINA CALDERER L'arquitecta Carme Pinós / CRISTINA CALDERER

Jordi Savall: considerat un dels millors intèrprets de viola de gamba del món, Savall treballa des de fa dècades en la recerca i la recuperació de la música antiga. La seva feina li ha valgut més de 50 premis internacionals.

Joan Manuel Serrat: amb una carrera de prop de 50 anys, és un dels cantautors catalans amb més presència a l’Amèrica Llatina. Autor de temes mítics com 'Paraules d’amor' i 'Mediterráneo', al setembre reprendrà la gira a l’Estat.

Enrique Vila-Matas: amb una obra extensíssima traduïda a 40 idiomes, Vila-Matas s’ha consagrat com un dels exponents de la literatura en llengua castellana. És autor de títols emblemàtics com Bartleby y compañía i El mal de Montano.

540x306 Enrique Vila-Matas, a casa seva Enrique Vila-Matas, a casa seva

10 valors emergents

Marcel Borràs i Nao Albet: els seus referents teatrals són internacionals, i el seu teatre, multilingüe (apte per exportar). Els enfants terribles de l’escena catalana han firmat obres arriscades i trencadores com 'Los esqueiters' i 'Falsestuff'.

Anna Castillo: la seva interpretació a 'El olivo' (2016) li va valdre el Goya a millor actriu revelació i amb 'La llamada' (2017) va estar nominada a millor actriu secundària. Acaba de gravar 'Viaje al cuarto de una madre', amb Lola Dueñas.

540x306 Anna Castillo / Academia de Cine Anna Castillo / Academia de Cine

Maria Arnal i Marcel Bagés: la gira de '45 cerebros y 1 corazón' va començar fins i tot abans de llançar el disc de debut i s’acabarà al novembre a Madrid. Han passat per Washington, Rússia, el Marroc, Bulgària, el Regne Unit, el Perú i Paraguai.

Bad Gyal: una versió en català del 'Work' de Rihanna la va propulsar a la fama i amb 21 anys ja és una de les primeres espases del 'dancehall' del país. Ha actuat al Sónar i al FIB i ara està fent gira pels Estats Units, el Canadà i el Brasil.

Eva Baltasar: va fer els primers passos en poesia (té 10 títols publicats), però va col·locar-se a primera línia amb 'Permagel'. El debut en la narrativa li ha valgut el Premi Llibreter i té traduccions en francès, castellà, anglès i italià.

540x306 Les altres feines dels escriptors Les altres feines dels escriptors

Conxita Herrero: 'Gran bola de helado' (Apa Apa), la primera novel·la gràfica d’Herrero, ja s’ha editat a França i aviat arribarà a Itàlia. El prestigiós segell Fantagraphics li ha encarregat dos relats que s’han publicat a l’antologia 'Now'.

Alícia Kopf: va saltar al panorama literari internacional amb 'Germà de gel' (2016), premi Documenta i premi Llibreter i traduït a l’anglès. A banda d’escriptora, Kopf també és artista visual i ha exposat en diversos espais catalans.

Lali Ayguadé: el curtmetratge 'Timecode' (Palma d’Or a Canes i finalista als Oscars) li va donar protagonisme com a ballarina però Ayguadé ha encetat un projecte personal com a coreògrafa amb el qual despunta aquí i en festivals europeus.

Rosalía: El 'New York Times' l’ha destacat a la seva 'playlist' setmanal. El 'Guardian', 'Billboard', 'Pitchfork' i Almodóvar també l’han descobert. Tot just ha tret dos temes del segon àlbum, 'El mal querer', però la cantant de flamenc ho té tot per volar.

Íngrid Guardiola: especialitzada en l’anàlisi de la cultura audiovisual, escriu articles i imparteix classes i conferències sobre l’impacte de la imatge en la societat actual. A la tardor publicarà el seu primer assaig, 'L'ull i la navalla' (Arcàdia).