La cultura celebra ser una excepció (però reclama les ajudes)

Una de freda i una de calenta. Aquest dijous el sector cultural ha rebut notícies que es contraresten. D'una banda, la positiva: la reobertura de les sales el dilluns 23. De l'altra, l'aturada de les ajudes al sector perquè Treball vol replantejar les condicions de sol·licitud.

Els representants del sector respiren alleujats per la represa de l'activitat però els treballadors denuncien el seu desemparament: no s'han repartit els 3,5 milions que van quedar de romanent l'estiu passat (i que eren els 750 euros d'ajuda directa que sortien avui) i hi havia 17,2 milions més compromesos. El Congrés dels Diputats tot just avui ha convalidat les ajudes a la cultura (subsidis per a tècnics i artistes), amb un impacte de 180 milions d'euros. Per això l'Assemblea de Treballadores de la Cultura, sorgida arran de les manifestacions de les últimes setmanes, oficiarà un acte litúrgic, artístic i reivindicatiu a l'església de Santa Anna aquest divendres. S'hi llegirà un manifest que essencialment demana ajudes directes als professionals.

L'entrada, un salconduit

La cultura tornarà a ser una excepció per al toc de queda sempre que el públic ho justifiqui amb una entrada. D'aquesta manera, els espectadors podran arribar més tard de les 22 h a casa si han anat al teatre, al cinema o a un concert. Així ho recull el Govern en el pla de desescalada fet públic aquest dijous, que també inclou la possibilitat de trencar el confinament de cap de setmana (municipal en el primer tram; comarcal en el segon) amb l'entrada com a salconduit. Així es fan viables festivals com el Temporada Alta, que rep públic de diverses comarques, però també la possibilitat que els ciutadans de pobles sense oferta puguin gaudir de la cultura de les capitals.

A partir de dilluns, en la primera de les quatre fases, cinemes, teatres, auditoris i sales de concert obriran amb un aforament del 50%. Museus, biblioteques i sales d'exposicions amplien les restriccions del 30% al 50%. En el segon i el tercer tram, l'aforament de teatres, cinemes i sales de concerts se situarà en el 70%. Això vol dir que al mes de desembre, que és un dels més bons per la cultura juntament amb el gener gràcies a les festes, l'activitat es podria gairebé normalitzar. Des de les sales de cinemes, celebren que els "hagin donat un horitzó temporal més llarg que permet consolidar i planificar millor les programacions i estrenes", ha dit el president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón. No obstant això, ha alertat que estan obrint amb "unes limitacions molt importants i amb unes restriccions que comprometen" la seva viabilitat de manera que el govern "haurà de seguir compensant aquestes activitats".

Aforaments massa petits

Els principals damnificats són els grans escenaris, perquè s'ha marcat un topall de 500 persones a les sales i fins al quart tram (al gener, passat festes) no es podrien assolir les 1.000 persones. Això vol dir que espectacles com La jaula de las locas (Tívoli) no es plantegen obrir ara perquè no els sortirà a compte. "És inviable completament. 500 entrades és el 35% de l'aforament del Tívoli. Amb el 50% (700 entrades) pagàvem just els costos -diu el productor, Jordi Sellas-. Perdem Nadal, un problema molt greu", afirma. "Amb 500 persones no és viable poder obrir -diu Valentí Oviedo, gerent del Liceu, un teatre públic-, però confiem que en 15 dies aquesta situació es pugui revisar i revertir, i el 5 de desembre puguem estrenar La traviata al 50% de la capacitat del teatre i que aquesta situació sigui continuada". Altres espais com L'Auditori sí que obriran limitant-se als 500 espectadors, com ja feien abans del tancament. Al Palau de la Música, que tornarà a l'activitat amb públic el 28 de novembre, també esperen "que es pugui revisar el topall de 500 persones a la segona fase".

Els teatres de Balaña i el Mago Pop (Teatre Victòria) encara no han decidit què faran. Hi ha productors que esperen veure la lletra petita publicada al DOGC. És el cas de les sales de concert, que no respiren tranquil·les. Després del crit d'alarma de l'Últim Concert, l'endemà s'ha sabut que podran reobrir després de 8 mesos, però amb el 50% de l'aforament, butaques i mascaretes. La gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata, diu que la mesura va "pel bon camí" i tindrà d'entrada un efecte "psicològic", però que només la meitat de les 85 sales catalanes de l'associació es plantegen reobrir, ja que fins que el límit d'aforament no s'elevi al 70% a moltes "no els surten els números". Lluís Torrens, de Razzmatazz, diu: "Fins que no puguem llegir el DOGC i sapiguem exactament les condicions d'obertura no sabrem si obrirem, per ara crec que no podrem obrir". Altres sales com l'Apolo i La Mirona també esperen a llegir el DOGC per prendre una decisió. Roberto Tierz, de Sidecar, esperarà a l'últim cap de setmana de novembre per obrir "el bar i la terrassa", i tenen previst fer-hi actuacions acústiques. "Però per obrir la sala esperarem que augmenti l’aforament", diu Tierz.