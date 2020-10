La cultura 'tancarà' més tard: es podrà circular fins a les 23 h si es torna del cinema o el teatre

El sector de la cultura ha viscut les últimes hores amb màxima expectació. Davant l'anunci d'un toc de queda que obliga a acabar totes les activitats a les 21 h, els agents del teatre, el cinema i la música temien una "estocada definitiva" si la cultura no era exclosa de les mesures més dràstiques. La reducció d'aforaments al 50% ja havia posat al límit la viabilitat de les sales i les produccions.

Finalment, segons ha anunciat el Procicat aquest diumenge a la tarda, es podran acabar les activitats culturals una hora més tard que la resta, a les 22 h, i es podrà circular per tornar a casa fins a les 23 h (s'entén que mostrant l'entrada). Això donarà una mica de marge als programadors per avançar les funcions i no haver-les de cancel·lar. Els diferents sectors han estat pressionant al llarg del dia perquè aquesta excepció fos una realitat. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha arribat a afirmar que el toc de queda no suposaria "cap problema" per a la cultura, declaracions que han aixecat polseguera i que s'han contextualitzat hores després. Quan finalment s'han fet públiques les mesures del Procicat, la conselleria, mitjançant un tuit, ha celebrat que es puguin fer activitats fins a les 22 h.

La declaració de la cultura com a bé essencial fa possible que en les noves restriccions sanitàries els actes culturals puguin finalitzar a les 22h amb desplaçament posterior i entrada demostrable.



👉🏼Seguim sent responsables per gaudir la #CulturaEssencialiSegura❤️ pic.twitter.com/vtFNVKIJAS — Cultura (@cultura_cat) October 25, 2020

Els teatres i cinemes estan valorant aquest diumenge a la tarda com s'adaptaran a l'estat d'alarma, però en general el sector respira alleujat.

"És molt just. I guanyar aquesta hora fa viables molts espectacles", diu Carmen Zapata, gerent de l'ASACC, l'associació de sales de concerts. "Sembla que hi ha una excepció cultural que ens salva", corrobora Isabel Vidal, presidenta d'Adetca, la patronal dels teatres. És cert que caldrà avançar funcions, "però en horaris viables per a l'activitat", afegeix. El Gran Teatre del Liceu ha modificat els seus horaris a partir de demà dilluns i per als pròxims 15 dies. Cinc funcions de Don Giovanni començaran a les 19 h, de manera que acabaran poc abans de les 22 h. L’espectacle Sis solos soles, previst per a l’1 de novembre, també es veu afectat i trasllada la funció de les 20 h a les 12 h del matí, però manté les sessions de les 17 h i les 18.30 h. Nostromo, la productora de La jaula de las locas, un dels grans espectacles de la temporada al Tívoli, també revisarà horaris per poder fer la funció. "L'alternativa era tancar", diu Jordi Sellas. El TNC està estudiant avançar l'estrena de La dona trencada dijous de les 20 h a les 19 h i també avançar la funció de dissabte a les 18 h per a la gent que hi vagi de fora de Barcelona. El Maldà ja ha anunciat que avançarà els horaris a les 19.30 h. La funció de dissabte al vespre és la que serà més difícil de salvar en la majoria de teatres. Activitats especials, com el festival Ciutat Flamenco, també avançarà horaris (començarà com a màxim a les 20.30h) i farà dobles funcions (a les 18.30h i a les 20 h). Com que amb les entrades comprades es tenen les dades del públic, podran contactar-hi per proposar el canvi i, si no, retornar el tiquet.

Que la cultura quedi exclosa del toc de queda –per permetre als seus treballadors seguir treballant– no només és una realitat a Catalunya. A França i al Regne Unit també és una excepció que fa que es permeti circular més enllà de les 22 h.