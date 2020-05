Les companyies de dansa i circ demanen poder tornar als locals d'assaig

Les associacions de professionals de la dansa i el circ APdC i APCC han enviat a l'administració propostes per a la reactivació gradual de la seva activitat un cop es reprenguin les representacions en teatres i espais públics. Segons recull l'ACN, ballarins i artistes de circ recorden que per desenvolupar-se necessiten un entrenament físic "equivalent als esportistes d'alt nivell". En aquest sentit, demanen que es permeti l'entrenament professional als espais i locals de què disposen, i que s'indiquin els protocols per fer-ho amb seguretat. Per salvar les restriccions que de moment s'apliquen a les reunions de persones, proposen que els membres d'una mateixa companyia siguin considerats "membres de la mateixa unitat familiar" o unitats artístiques.

El sector de la dansa i el circ reivindiquen el seu valor dins del sector cultural i que les seves singularitats siguin recollides en els plans de desconfinament. En aquest sentit, l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) han fet arribar a l'administració propostes que permetin la reactivació gradual "d'un sector que necessita mesures d'urgència per garantir la seva continuïtat".

Equiparar-se als esportistes d'alt nivell

Quant a la necessitat d'entrenar-se, defensen que es fa en espais i locals equipats amb els aparells, el material i el terra "adequats per fer l'activitat amb seguretat". Però el calendari de desescalada no preveu que sales i locals d'assaig puguin obrir en la fase 1. En canvi, sí que ho faran els centres d'alt rendiment esportiu. Per això les associacions volen que se'ls equipari als "esportistes d'alt nivell". Tampoc els val el règim d'obertura inicial de gimnasos, on caldrà mantenir les distàncies, cosa que en molts casos resulta impossible en la dansa i el circ.

És en aquest sentit –perquè la majoria d'artistes practiquen la disciplina de dansa o de circ en parella o en grup– que els entrenaments també han estat "impossibles en la majoria dels casos" durant els mesos de confinament, remarquen. Per aquesta raó, afegeixen, "un cop es reprenguin les representacions en teatres i espais públics" els artistes haurien de ser considerats membres d'una mateixa unitat familiar, o convivents, per poder tenir contacte físic. Aquesta mesura es podria dur a terme mitjançant un declaració responsable entre les persones que constitueixen aquestes unitats artístiques. En la documentació que han fet arribar a les autoritats, les associacions detallen tota una "Proposta de transició del circ i de la dansa cap a la nova normalitat" que té en compte les diferents fases de la desescalada establertes pel govern espanyol.