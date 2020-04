Una trentena d'entitats volen que el ministeri de Cultura lideri el suport a la cultura a Espanya

"El ministeri de Cultura pot i ha de liderar el suport a la cultura a Espanya, i ha de convertir-se en el model a seguir per totes les comunitats autònomes. Junts, units, ministeri de Cultura i sector, sortirem d'aquesta enorme crisi sanitària, política i econòmica que estem patint", diu un comunicat del sector cultural adreçat al ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. El to és més aviat conciliador, però no amaga el malestar d'empreses i treballadors de l'àmbit cultural per la inacció manifesta del ministre, que va dir que no era el moment de pensar en mesures específiques per a la cultura.

El comunicat, signat per més d'una trentena d'entitats, col·lectius i associacions, recorda que les declaracions del ministre han escalfat els ànims de "les més de 700.000 persones que viuen (de moment) de les indústries culturals". "No es tractava de dir a la ciutadania que el primer és la salut, com si no hi estiguéssim tots d'acord, i que les ajudes a la cultura ja són dins del paquet general per a totes les empreses i treballadors espanyols. El que és obvi no cal dir-ho. Tampoc s'esperava que digués que les mesures excepcionals per a la cultura ja arribaran en el seu moment", diu el comunicat, que lamenta que les declaracions del ministre presenten el món de la cultura davant l'opinió pública com "un sector insolidari que proposa mesures unilaterals independentment de la sort que corrin la resta de ciutadans espanyols", quan això "a més d'injust no és cert".

Mantenir "el teixit empresarial"

El sector també recorda que calen mesures específiques que ajudin a mantenir "un teixit empresarial i els artistes i tècnics, penalitzats per la intermitència, la qual cosa fa impossible que puguin beneficiar-se de les mesures socials aprovades per a la resta de treballadors". En aquest sentit, i des del punt de vista empresarial, la Federació de la Música d'Espanya va proposar al govern espanyol que estableixi "una moratòria en la devolució de l'import de les entrades fins al 31 de desembre del 2020", a més d'altres mesures específiques per garantir la liquiditat de les empreses dedicades a la música en viu. El sector cultural insisteix que els espais d'exhibició van ser els primers a tancar i "seran els últims a obrir". Per això requereixen al ministre que consensuï amb el sector les 52 mesures que van enviar-li, "que siguin estudiades i que en pugui donar una resposta real i eficaç; quines s'aplicaran, de quina manera i en quins terminis".

El malestar sectorial, que altres veus han fet més explícit, fins i tot demanant la dimissió del ministre, queda ben palès en el següent fragment del comunicat: "Mentre el nostre president del govern aixeca la bandera de la Unió Europea per buscar solucions conjuntes per a tots els membres, reclama ajudes i es converteix en el líder europeu que lluita per tots, el ministra de Cultura d'Espanya es queda callat sense liderar les necessitats de la cultura al nostre país. Els seu homònims de França, Portugal, Alemanya, Àustria i Itàlia estan lluitant per la cultura als seus països i a Europa".

Tanmateix, preval el to conciliador, i el sector cultural signant del comunicat assegura estar "convençut" que Rodríguez Uribes "encara està a punt per liderar la defensa de la cultura a Europa i, per descomptat, a Espanya". "Serem al seu costat si encapçala el suport a la cultura [...]. Ens té al seu costat per donar-li suport i desitjant reconèixer la feina ben feta", es pot llegir en un comunicat que acaba així: "Confiem que pugui estudiar les mesures, negociar amb Hisenda, Treball i Seguretat Social i encapçalar públicament el suport als que treballem per aixecar la moral i el consol de tots els que patim aquesta pandèmia, exercint professions dignes, mil·lenàries i solidàries: les professions de la cultura".

El comunicat del sector cultural adreçat al ministre de Cultura el signen:

Sindicato de Artistas Líricos de España (ALE), Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España (AAPEE), Asociación de Autoras y Autores Teatrales (AAT), Asociación de Directores de Escena de España (ADE), Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de Artes Escénicas (ADGAE), Asociación de Empresas de Circo de Creación (AECC), Asociación Española de Directores de Orquesta (AESDO), Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas (AMPOS), Asociación de Músicos de Bandas Sinfónicas (AMProBand), Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid (APDCM), Asociación de Técnicos del Espectáculo (ARTE), Asociación de Festivales Flamencos, Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud, Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales del Circo (CIRCORED), Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español (COFAE), Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo (ConARTE), Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC), Federación de Cines de España (FECE), Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED), Federación de Músicos Asociados (FEMA), Asociación Española de Festivales de Música Clásica (FESTCLÁSICA), Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Asociación Española de Grupos de Música Antigua (GEMA), Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, Coordinadora Madrileña de Salas Alternativas (MACOMAD), Asociación de Profesionales de Artes de Calle (PETA), Plataforma Estatal por la Música, Plataforma Jazz España, Red de Teatros Alternativos, Asociación Te-Veo de Teatro para Niños y Jóvenes, Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics, UGT, Federación España: Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA) i Unión de Actores y Actrices.