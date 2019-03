‘El despertar de la primavera’ canvia de cares

El despertar de la primavera, la versió catalana del musical de Broadway Spring awakening, es va estrenar el 2016 al Teatre Gaudí de manera modesta. Des d’aleshores l’espectacle musical no ha parat de caminar. Va ser reconegut amb dos premis de la Crítica i tres premis de Teatro Musical de Madrid, i dos anys després de l’estrena es va traslladar al Teatre Victòria per fer-hi temporada. El muntatge va aconseguir un gran èxit de públic i de crítica que ha empès l’equip de producció a seguir donant-li vida.

És per això que El despertar de la primavera torna a partir de dijous al Teatre Victòria, on s’estarà fins al 12 de maig. Ho fa, a més, amb un bon grapat de funcions escolars programades i pràcticament la meitat del repartiment nou, com també els dos actors protagonistes, que interpreten Víctor Gómez i Berta Butinyà. Si bé el primer ja ha participat en altres produccions com ara Grease i Els miserables, Butinyà s’estrena per primera vegada en un muntatge d’aquestes característiques. “Havia vist El despertar de la primavera al Gaudí i al Victòria i tenia claríssim que volia fer alguna cosa així -diu l’actriu-. Estic molt contenta de poder despertar-me com a professional amb un espectacle així”.

Una textura diferent

Si bé el contingut del musical és el mateix que en la versió anterior, el director, Marc Vilavella, subratlla que l’han tornat a aixecar des de zero per dotar-lo d’una altra mirada. “El material és el mateix, només canvia la textura. Cada actor ha trobat nous matisos i detalls als continguts de les seves escenes”, explica el director. En aquest sentit, Gómez assenyala que en la relectura s’ha posat èmfasi “en els aspectes més feministes de la història”, que parla del despertar de la sexualitat durant l’adolescència i també “de temes com les relacions abusives, violència, pèrdua de la virginitat i masturbació”. El nou repartiment s’ha escollit a través d’audicions i després de rebre més de 300 aspirants. “És admirable veure que ben preparades que arriben les noves generacions”, destaca Vilella.

De la quinzena d’intèrprets que formen part de l’espectacle, hi ha altres cares noves com ara Clara Moraleda, Valèria Sorolla, Adrià Andreu, Mireia Coma i Marc Udina. Roser Batalla, Rosa Vila i Mingo Ràfols repetiran en els papers dels adults del muntatge, que, a més, compta amb set músics en directe. La coreògrafa Ariadna Peya també ha canviat part dels moviments de l’espectacle. “La gestualitat de l’obra fa referència a tot allò que els personatges no poden dir, que s’han de reprimir -apunta Peya-. Són moviments que apel·len a la ràbia, al sexe, a l’amor i a la revolució. Els personatges necessiten cridar-ho”.

El retorn d’ El despertar de la primavera suposa tornar a impulsar un musical de gran format de la mà d’Origen Produccions. “Aquest espectacle mereix que Barcelona ompli el teatre”, afirma Anna Rosa Cisquella, de la productora 3xtr3s, que gestiona el Victòria, que lamenta que “els grans musicals en català estan tendint a l’extinció”.