La causa dels diners decomissats per Franco arriba al Tribunal d'Estrasburg

Un centenar de ciutadans han presentat una demanda davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans d’Estrasburg per reclamar els diners de la República decomissats per Franco després de la Guerra Civil. Moltes famílies van perdre-hi tots els estalvis. Els franquistes van decretar el 27 d’agost del 1938 la prohibició de conservar els bitllets del Banc d’Espanya que havia posat en circulació el govern de la República després del cop d’estat del 18 de juliol del 1936, els certificats dels anomenats Talons Especials i el Paper Moneda del Tresor. Tot s’havia de portar al Banc d’Espanya sense rebre’n res a canvi. Hi va haver un empresari de Santa Coloma de Farners que va entregar 400.000 pessetes i mai més les va tornar a veure.

Moltes famílies van donar tots els seus diners. Hi ha hagut algun intent de reclamar-los –molts van conservar-ne els resguards–, però cap de les demandes que s’han fet davant els tribunals espanyols, incloent-hi el Suprem i el Constitucional, han tingut èxit.

Reclamen indemnitzacions

El despatx que porta el cas és Ilocad, de l’exjutge Baltasar Garzón, i l’objectiu és reclamar les indemnitzacions corresponents a les decomissions patides per les víctimes. La quantitat supera el mig milió de pessetes en total, que amb els interessos superarien els 40 milions d’euros actuals, a més dels certificats de plata, els "talons especials" i el paper moneda del Tresor. L’entrega de tots aquests estalvis al Banc d’Espanya era obligatòria; si no, es corria el risc de ser acusat de contraban. A canvi, el banc entregava un justificant titulat "Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo".

Els jutjats espanyols sempre s'hi han negat

La causa ja va ser desestimada pel consell de ministres perquè es considerava que ja havia prescrit el cas i que la demanda s’hauria d’haver presentat un any després de la publicació de la Constitució Espanyola. Una de les respostes de l’assessor jurídic del Banc d’Espanya, en una carta enviada el 1997, diu així: “Fue obligatorio la entrega de todo el papel moneda puesto en circulación en dicha Zona Republicana a partir de julio de 1936, sin que ello implicara en aquel momento, ni posteriormente ni en la actualidad, la constitución de depósito alguno ni tampoco realización de ningún canje por moneda de curso legal”. Per tant, continua l’assessor jurídic, els resguards només acreditaven que es va complir amb una obligació legal, però no implicaven recuperar un dipòsit.