El director del Festival de Sitges demana disculpes al públic ofès per Wismichu

El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, ha demanat disculpes al públic que es va sentir ofès ahir durant la projecció de 'Bocadillo'. El que en teoria s'havia anunciat com la primera pel·lícula del 'youtuber' Wismichu, en realitat era un vídeo de tres minuts repetint-se en bucle. Les persones del públic va reaccionar amb crits i crítiques al festival i van demanar que se'ls tornin els diners de l'entrada.

Ismael Prego, conegut com a Wismichu, ha aclarit a través de les xarxes socials (on s'ha batejat com "el millor directrol d'Espanya") que la seva intenció era gravar la reacció del públic a la sala de cinema per elaborar un futur documental.

Vosotros sois mi película. — El mejor directroll de ESPAÑA (@Wismichu) 12 d’octubre de 2018

Ángel Sala ha explicat que "el festival ha volgut obrir un pont amb els 'youtubers' i ser receptiu amb les noves idees", motiu pel qual han permès la projecció de Wismichu, igual que ho va fer dies enrere amb El Rubius. "Sé que hi ha gent a la qual no li va agradar i em disculpo amb els que s'hagin sentit ofesos –ha dit Sala–, però també vull denunciar l'actitud de certs portaveus impresentables que han insultat membres del meu equip, que són professionals impecables".

"A les xarxes hi ha gent opinant amb molt talent, però també hi ha altres persones que només busquen estendre l'odi i destruir. Nosaltres volem donar suport a les noves maneres d'opinar a través d'internet, però només si es fa des del respecte. No convertim això en un 'Assessination nation'", ha conclòs el director.