La directora executiva de l'Ermitage diu que "no entendria que Barcelona deixés perdre aquesta oportunitat"

L'Ermitage va fer públic fa més d'un any el projecte definitiu per al nou museu de Barcelona, a la Nova Bocana del port. L'equipament proposava una instal·lació amb set sales expositives "en continu canvi" amb un discurs museogràfic entre l'art i la ciència de la mà de Jorge Wagensberg. El principal dubte, però, es troba ara en la ubicació. Tal com va explicar l'ARA, l'Ajuntament reclama conèixer primer el projecte del museu i l'origen de la inversió, prevista en 50 milions d'euros, abans de decidir el millor espai de la ciutat per emplaçar-lo.

En declaracions a l'ACN, la directora executiva del projecte del museu, Rosa Carretero, ha sortit al pas de la polèmica afirmant que "el més difícil del projecte ja està fet". "No entendria que Barcelona deixés perdre una oportunitat d'aquestes característiques", ha dit Carretero en declaracions a l'ACN. El consistori i els impulsors del projecte han acordat reunir-se pròximament per continuar treballant.



Des de la presentació oficial el juny del 2016, l'àrea tècnica del Port i l'Ajuntament han treballat en la modificació del pla especial de la Nova Bocana, que introduïa un ús cultural per a l'edifici central, un espai que podria ubicar l'Ermitage. Tanmateix, abans caldria requalificar el terreny del costat de l'Hotel W, que actualment no preveu usos culturals sinó comercials.

El pla havia de rebre la llum verda del consistori, però l'Ajuntament ha demanat al Port ampliar la documentació en un termini màxim de tres mesos, un període que, segons ha pogut saber l'ACN, l'Autoritat Portuària no esgotarà, ja que presentarà els papers pròximament.

Una proposta "de ciutat i de barri"

L'Ajuntament de Barcelona va demanar als impulsors del projecte abordar-lo amb els veïns per resoldre les seves demandes de millora de mobilitat i de coordinació amb altres equipaments municipals. Des de llavors, ha mantingut trobades amb entitats per integrar un projecte que, segons els responsables de l'Ermitage Barcelona, busca ser "obert" a la ciutat, al barri i a la ciutadania, amb propostes formatives, activitats per a escoles i espais de promoció d'artistes locals.



Així mateix, segons recull el museu en un comunicat, s'ha estudiat també la constitució d'una taula d'ocupació per formar persones perquè s'hi puguin incorporar laboralment quan aquest entri en funcionament.



Quant a les demandes de millora de mobilitat a la zona de la Barceloneta, s'ha acordat amb el Port la implantació d'un bus nàutic perquè els autocars que es desplacin fins a l'Ermitage s'emplacin a la zona del World Trade Center, i evitin així circular pel passeig Joan de Borbó.



"Comptem amb una massa crítica de veïns a favor del projecte i amb el suport de l'Ermitage de Sant Petersburg; hem aixecat 50 milions de capital per tirar endavant la iniciativa, que aporta valor social i cultural. El més difícil està fet", ha precisat en declaracions a l'ACN la directora executiva del projecte.

Les principals reticències de l'Ajuntament de Barcelona a la Nova Bocana parteixen de la seva voluntat que el port es torni a "obrir" a la ciutadania, per evitar repetir "errors" del passat, encarnats, al seu entendre, en la instal·lació d'un hotel i un gran centre comercial. Així, des del govern municipal creuen que s'ha de recuperar el vincle entre el port i la ciutat, i prioritzar-ne l'ús per part de la ciutadania.

Com va explicar fa uns dies la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, "el Port ha de tenir clar que és un port dins d'una ciutat i no un port amb una ciutat annexa". En aquest sentit, demanen el projecte definitiu i l'origen del finançament de l'Ermitage abans de decidir la ubicació del museu a la ciutat.