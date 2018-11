‘En la ciudad’, un ‘dream team’ del cinema experimental

L’artista visual i crític Eugeni Bonet va impulsar el 1976 un film que el pas del temps ha recobert amb una aurèola mítica. En la ciudad és el resultat d’una crida feta per Bonet demanant peces de 3 minuts en súper 8. El tema? La ciutat. La convocatòria va ser un èxit, ja que va reunir curts de cineastes experimentals com Iván Zulueta, joves inquiets com Manuel Huerga i alguns dels millors artistes conceptuals del moment: Antoni Miralda, Francesc Abad, Muntadas, Francesc Torres, Eugènia Balcells, Fina Miralles... un veritable dream team. “Fins i tot Almodóvar va estar a punt de participar-hi”, apunta Albert Alcoz, comissari d’una petita mostra, dins del Festival Loop, dedicada al film al Museu d’Història de Barcelona, amb documentació, una pantalla per visionar-lo i dues per veure’n els curts a la carta. “És una obra desigual, però funciona molt bé com a document de l’època i per veure com el vídeo digital ha canviat la relació que tenim amb les ciutats”, diu Alcoz, que el 14 de novembre moderarà una taula rodona amb Bonet, Manel Delgado i Eulàlia Grau.

Alcoz destaca que els autors van portar la proposta de Bonet al seu terreny: “Muntadas segueix la seva línia d’anàlisi del paisatge mediàtic, Miralda filma Nova York en blanc i negre posant de fons música llatina... Cadascú fa el que li sembla”. Zulueta, per exemple, va rodar una càrrega policial des de l’Edificio España, on després filmaria el final d’ Arrebato. La peça acabava amb la portada del diari de l’endemà: “ Dos muertos en una manifestación ”.