Tinc entrades de teatre o concerts per als pròxims mesos. I ara què?

Els teatres, els circs i les sales de concerts van rebre el primer impacte de la crisi sanitària del coronavirus l'11 de març, quan la Generalitat va prohibir els actes de més de mil persones. Algunes sales van provar d'adaptar-se reduint l'aforament a un terç, però quatre dies després el govern espanyol decretava l'estat d'alarma i obligava la població a confinar-se a casa. A correcuita i mitjançant el teletreball, els equipaments fa setmanes que s'esforcen per fer front a una situació fins ara insòlita i especialment complexa, sobretot perquè l'horitzó de la tornada a la normalitat és incert.

La majoria de teatres han suspès els espectacles previstos per a les pròximes setmanes i han tornat l'import de les entrades al públic que les havia comprat. És el cas del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el Teatre Lliure, tots els teatres del Grup Focus (Romea, Goya, Condal i La Villarroel), la Sala Beckett, el Mercat de les Flors, la Sala Flyhard, el Maldà, el Liceu i L'Auditori, entre d'altres arreu del país.

El TNC, per exemple, ha hagut de cancel·lar les últimes funcions de Justícia, el muntatge Solitud i algunes de les propostes de l'epicentre Pioneres que encara no s'havien representat. El teatre treballa amb l'horitzó marcat per l'estat d'alarma, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha prorrogat dos cops. "Hem suspès tots els espectacles d'aquest període i ara estem a l'espera", explica la directora executiva del TNC, Mònica Campos. Tot i això, el teatre ha aturat tota la venda d'entrades "per prudència" i té la intenció de reprogramar els muntatges cancel·lats la temporada vinent. "És important respectar els compromisos dels artistes", subratlla Campos. El Lliure també es guia pels períodes establerts pel govern espanyol, i de moment ha hagut de suspendre El quadern daurat, La nostra parcel·la, RRR, Poulette crevette i El nacimiento de la bailarina vieja. El teatre retorna els diners de les entrades o bé permet guardar-los per comprar noves localitats quan tot torni a la normalitat.

Començar abans la temporada

La Sala Beckett es mou en un territori similar. Després de suspendre La morta de Pompeu Crehuet i Les croquetes oblidades de Clàudia Cedó, la sala està a l'expectativa per veure si pot recol·locar la temporada vinent tots els espectacles que aquest curs ja no es podran estrenar. "La intenció és trobar la manera de fer-los, però no sabem quan. Tot el que és producció nostra volem recuperar-ho. Una opció seria començar abans la temporada", assenyala el director de la Beckett, Toni Casares, que veu "difícil" poder-los reprogramar la temporada actual.

El Grup Focus també està retornant els imports de les entrades comprades sense saber si podrà rescatar els espectacles suspesos quan s'acabi el confinament. Només en el cas de Cobertura, de Clara Segura i Bruno Oro, que ja estava previst que tornés al setembre, el grup dona l'opció als espectadors de canviar la data de les entrades per a la tardor. Dimarts passat el Mago Pop va anunciar que allargava la temporada al Teatre Victòria per reubicar tots els espectadors amb entrades per a les funcions cancel·lades de Nada es imposible. El Mago Pop igualment ha hagut de posposar l'estada que havia de fer en un teatre de Broadway, a Nova York, a l'estiu.

En la mateixa línia, el Mercat de les Flors ha cancel·lat la majoria d'espectacles previstos per als pròxims mesos i està treballant per reubicar-los la temporada vinent. Al públic que ja tenia entrades li ofereix dues opcions: retornar-los els diners o bé canviar els tiquets per a la nova data. Les sales petites, que econòmicament són les més fràgils, estan en la mateixa situació. El Maldà ha suspès les funcions de Boira a les orelles, El silenci dels telers i Mistela, candela, sarsuela i permet rebre els diners o bé reservar les entrades per a una representació quan es reobrin les sales. I la Flyhard ha anul·lat Instruccions per enterrar un pare i Estigmes i ha retornat els diners de les entrades. La sala està buscant dates per reprogramar les dues obres i té l'esperança de poder estrenar l'últim muntatge de la temporada, previst per a finals de juny.

Donació, xec regal o reemborsament

A l'hora de buscar alternatives per a les produccions cancel·lades, les sales topen amb l'escull que ja tenen la temporada vinent pràcticament lligada i els resulta molt difícil trobar un forat a la programació. El Gran Teatre del Liceu ja té tota la temporada 2020-2021 tancada, però està fent esforços per reprogramar, especialment, la dansa i els concerts suspesos. De moment, asseguren que les estrenes del Petit Liceu anul·lades, com El monstre al laberint i La barcarola, es faran el curs vinent. L'Auditori està estudiant "els casos més sensibles, com ara els encàrrecs a compositors i els projectes educatius", per recuperar-los més endavant. Sobre les entrades ja comprades, L'Auditori està fent les devolucions dels diners i, en el cas dels abonaments, ofereix al públic tiquets per a concerts programats per als pròxims mesos. El Liceu dona tres opcions als espectadors: la donació, el xec regal o el reemborsament de l'import de l'entrada.

Els festivals d'estiu, a la corda fluixa

L'estat d'alarma ha dut a suspendre tots els concerts de març, abril i bona part dels de maig, i els equipaments i les empreses promotores han activat els protocols habituals. Per exemple, Estopa retornen les entrades del concert cancel·lat a Albacete, però encara no han activat la possibilitat de devolució per al que han ajornat a Granada; en aquest cas s'informarà de la política de canvis i devolucions quan s'anunciï la nova data. La norma general és que si no hi ha possibilitat d'ajornament es tornen els diners de l'entrada o, en els casos d'espais com L'Auditori, també es possibilita el canvi per assistir a un concert d'un altre artista que es mantingui en la programació. Per als concerts cancel·lats, la Federació de la Música d'Espanya ha proposat al govern espanyol que estableixi "una moratòria en la devolució de l'import de les entrades fins al 31 de desembre del 2020".

Si hi ha ajornament, la política empresarial és que les entrades ja adquirides siguin vàlides per a una nova data, l'anunci de la qual s'hauria de fer en un termini de trenta dies després de la finalització de l'estat d'alarma. Però què passa si el comprador vol la devolució, tant perquè la nova data no li va bé com per raons econòmiques? De moment, el sector de la música en viu opta per mantenir la validesa de les entrades per a la nova data. De fet, la Federació de la Música d'Espanya ha demanat al govern espanyol que "els organitzadors d'esdeveniments musicals no estiguin obligats a retornar l'import de les entrades si no és per una causa degudament justificada o de primera necessitat". Caldrà veure, doncs, si les empreses acceptaran com a "causa de primera necessitat" la situació econòmica del comprador en un horitzó que es preveu marcat per una crisi severa. La federació, per cert, també proposa que en el cas de concerts cancel·lats el promotor només "estigui obligat a tornar l'import de l'entrada, però no les despeses de distribució, perquè és un servei ja efectuat en el moment de la compra".

El confinament també ha obligat a replantejar els festivals de música previstos per als propers mesos. L'evolució del coronavirus a Catalunya marcarà les directrius de les autoritats sanitàries sobre les possibilitats de celebrar els festivals d'estiu, sobretot tenint en compte que són esdeveniments en què hi ha grans aglomeracions de gent. Per això, alguns dels festivals ja han buscat dates alternatives per evitar la cancel·lació. El Primavera Sound, previst inicialment per a principis de juny, s'ajorna ara per ara fins a finals d'agost. El festival treballarà perquè la programació "s'alteri el mínim possible" i les entrades ja comprades seran vàlides per a les noves dates. Sobre la possibilitat de retornar els diners dels tiquets, el Primavera Sound diu que "quan s'aixequi l'estat d'alarma" ampliarà "la informació sobre les opcions" que tenen tots aquells que ja havien comprat les entrades.

L'Strenes de Girona, que havia de celebrar-se al març, es farà en principi del 26 de juny a l'11 de juliol. Qui tingui entrades per al març podrà reutilitzar-les en les noves dates. El Maleducats, que havia de tenir lloc el 9 de maig a Terrassa, passa (de moment) a celebrar-se el 18 de juliol amb el mateix cartell íntegre. Tots aquells que ja havien comprat les entrades poden rebre els diners o bé canviar-les per la nova data. També el Black Music Festival, que havia de celebrar-se al març, ha reprogramat alguns concerts per a l'octubre i retorna els diners a aquells que no vulguin assistir-hi en les noves dates.

El festival Grec, previst per a finals de juny i tot el juliol, s'esperarà unes setmanes abans de prendre una decisió. El director del Grec, Francesc Casadesús, assegura que ho tenen tot a punt perquè el festival se celebri en les dates previstes però que tot dependrà de l'evolució del covid-19 a Catalunya i les recomanacions de les autoritats sanitàries. "En funció de tot plegat veurem si es pot fer, si s'ha d'adaptar o s'ha de buscar una fórmula alternativa", diu Casadesús, que prefereix no anunciar la programació fins que les coses no estiguin més clares. Passi el que passi, el director assegura que mantindran "les ajudes a les produccions i el suport a les companyies".

Una de les incògnites del futur dels espectacles té a veure amb la reacció dels usuaris de concerts i arts escèniques. Encara que l'agenda cancel·lada es pugui reprogramar amb totes les garanties sanitàries, la crisi econòmica pot incidir significativament en el consum cultural, i aquesta causa major també podria ser defensada pels consumidors per reclamar la devolució d'entrades.