L'escultura d'una balena salva un tren de caure al buit als Països Baixos

L'art també evita desgràcies. Literalment. L'escultura Cues de balena de Maarten Struijs ha impedit que un comboi de metro caigués al buit després que el tren hagi descarrilat aquest dilluns a la ciutat neerlandesa de Spijkenisse, a prop de Rotterdam. L'obra de Struijs consisteix en dues cues de balena que s'alcen 10 metres per sobre del riu Vell Mosa, just al final d'una estació on acaben dues línies de metro. Un dels combois ha xocat amb la barrera del final de les vies i ha acabat uns metres més enllà, just a sobre de l'estàtua.

En el moment dels fets no quedaven passatgers al metro accidentat i el conductor n'ha pogut sortir sense prendre mal. El tren ha quedat a 10 metres sobre el riu, fet que ha deixat una imatge espectacular. L'escultor de Cues de balena, Maarten Struijs, s'ha mostrat extremadament sorprès dels fets al diari britànic The Guardian. "Mai m'hauria imaginat que l'escultura servís per a això, però ha salvat la vida del conductor. Els danys fets a l'obra d'art ara són un tema secundari", ha dit Struijs, que ha afegit: "Estic fascinat de veure que l'escultura és tan forta. Quan el plàstic ha aguantat durant 20 anys, l'últim que esperes és que sigui capaç de suportar el pes d'un tren".

651x366 El comboi ha quedat suspès sobre la cua de la balena / ROBIN UTRECHT / EFE El comboi ha quedat suspès sobre la cua de la balena / ROBIN UTRECHT / EFE

L'obra de Struijs es va instal·lar al final de les vies del tren el 2002 i està feta bàsicament de polièster reforçat. De moment, els serveis d'emergència encara estan estudiant com treure el tren de la zona de manera segura. Mentrestant, els serveis de metro entre Hoogvliet i Spijkenisse s'han hagut de cancel·lar. Es desconeixen les causes que han provocat el descarrilament del comboi.