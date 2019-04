260x366 El repte de catalogar les obres escultòriques de Salvador Dalí El repte de catalogar les obres escultòriques de Salvador Dalí

Al Centre d’Estudis Dalinians es posen el llistó molt alt: vuit anys després de començar a treballar en el projecte, ahir van presentar el primer tram del catàleg raonat de l’escultura de Salvador Dalí, amb 34 escultures originals úniques datades entre 1931 i 1936, i que ja es pot consultar a la web de la Fundació Gala Salvador Dalí. La base d’aquest catàleg beu de la feina feta en el de pintura, però la casuística de l’escultura és molt més complexa, per la diversitat de materials i tècniques i perquè més endavant Dalí, com molts altres artistes, va començar a fer escultures de les quals hi havia més d’un exemplar, i en diferents tipus de tiratges.

Abans de la publicació del catàleg raonat d’escultura, la fundació va publicar els Criteris artístics de la Fundació Gala Salvador Dalí en matèria d’escultura i obra tridimensional, i ara ja treballa en el segon tram del catàleg i vol que cadascun dels segments tingui caràcter propi més enllà del cronològic. “El període d’entre 1931 i 1936 té una entitat i una dimensió propis: Dalí està establert a París i es dedica a la conceptualització d’objectes surrealistes”, afirma la conservadora de la fundació, Laura Bartolomé.

Un guix inèdit fins ara

Algunes de les peces que il·lustren aquest article són bons exemples de la complexitat de l’estudi de les obres en tres dimensions de Dalí. El guix Espectre ornamental de l’erecció era una obra inèdita fins ara i se’n té constància gràcies a una fotografia que la Fundació Gala Salvador Dalí va adquirir, probablement realitzada a la parisenca Galerie Jacques Bonjean l’any 1934. “No l’havíem pogut atribuir fins que la vam tenir contextualitzada. La fotografia ha tingut un valor fonamental per identificar-la”, subratlla Bartolomé.

El cas d’una de les escultures de Dalí dels anys 30 més emblemàtiques, Bust de dona retrospectiu, propietat del MoMA de Nova York, és més complex que una descoberta de caràcter documental: abans que l’artista empordanès deixés la peça en l’estat actual, en va fer quatre versions que han desaparegut; la més impactant va ser Bust de dona retrospectiu devorat per les formigues i les culleres. Aquesta escultura és tan extraordinària que la Fundació Gala Salvador Dalí va dedicar una exposició temporal l’any 2016 a aprofundir-hi. “Hem catalogat les quatre versions com una obra original única que va desaparèixer quan Dalí les va transformar”, explica Bartolomé.

El catàleg raonat de l’escultura de Dalí té un important vessant pedagògic, i entre els treballs previstos hi ha la creació d’un glossari per identificar la varietat de casos. Per exemple, Bust de dona retrospectiu i el que és probablement el primer objecte surrealista de l’artista, Objecte de funcionament simbòlic, tenen en comú que anys més tard Dalí en va fer unes altres edicions. Objecte de funcionament simbòlic només era conegut per una fotografia publicada al número 3 de Le Surréalisme au service de la révolution, on va aparèixer com a Sabata i got de llet.

Un altre dels casos més curiosos són les Escultures involuntàries realitzades a quatre mans per Dalí i Brassaï, les fotografies de les quals es van publicar a la revista Minotaure : al dors d’una de les fotografies hi ha una carta manuscrita de Dalí donant instruccions a Brassaï sobre la manera de fer i d’immortalitzar les peces, amb títols com Tros de sabó que presenta formes automàtiques, Modern Style trobat en un lavabo i Bitllet d’autobús enrotllat trobat a la butxaca de la jaqueta d’un buròcrata mitjà (Crédit Lyonnais); els trets més freqüents del «Modern Style».

Un aparador de luxe a Nova York

Com diu la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, amb el catàleg raonat d’escultura volen “presentar i analitzar el vessant del Dalí escultor i donar a conèixer la singularitat i la importància d’aquesta producció”. A més del MoMA, per engegar-lo han col·laborat amb el Museu Reina Sofia, el Centre Georges Pompidou i l’Arts Institute de Chicago, propietari del guix Venus de Milo amb calaixos, que també va ser reeditat més endavant.

Com les escultures involuntàries, s’han documentat més treballs efímers com la instal·lació Ella era una dona surrealista - Ella era com una figura d’un somni, un aparador amb un maniquí amb el cap fet de roses vermelles que Dalí va realitzar l’any 1936 per encàrrec dels grans magatzems de Nova York Bonwit Teller. En aquest aparador hi havia un altre dels treballs catalogats, La jaqueta afrodisíaca, una jaqueta d’esmòquing recoberta de gotets amb peppermint, al qual s’atribuïen propietats afrodisíaques.