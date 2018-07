El govern espanyol vol il·legalitzar les organitzacions que facin apologia del franquisme

Després d'haver anunciat l' exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos, el govern espanyol fa un pas més enllà i estudia com il·legalitzar les organitzacions que facin apologia del franquisme. Ho ha anunciat la ministra de Justícia, Dolores Delgado, durant la comissió al Congrés, en la qual ha avançat que hi haurà una reforma "integral" de la llei de memòria històrica" i ha detallat que volen declarar la nul·litat dels "tribunals d'excepció franquistes", així com les seves sentències.

Altres punts que vol incloure a la llei de memòria històrica són les exhumacions impulsades pel govern o la retirada de la simbologia d'exaltació de la Guerra Civil i la dictadura. Si no es retiressin aquests símbols, la intenció del ministeri seria que s'apliquessin sancions econòmiques.

La ministra ha denunciat que Espanya "no pot seguir sent el país al qual s'identifica als fòrums internacionals com un dels majors incomplidors de les resolucions d'aquesta categoria que es refereixen a les violacions de drets humans". "No només el Comitè de Drets Humans, sinó també el Comitè contra la Tortura, el Comitè de Desaparició Forçada de Persones. Ens ho han dit per activa i per passiva", ha denunciat Delgado, que ha afegit que l'informe de Pablo Greiff censura Espanya pel cas del franquisme, dels nens robats o de la falta de resposta a les víctimes, entre d'altres.

Per revertir aquesta situació, Delgado ha anunciat una nova direcció general per a la Memòria Històrica, que té com objectiu buscar els desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Segons ha anunciat, s'establiran plans de recerca de desapareguts i es farà un cens oficial de víctimes de la guerra i del franquisme. Es faran públiques les dades d'exhumació anual, el nombre de persones localitzades i el nombre de prospeccions sense resultat positiu, que es publicaran posteriorment al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE).