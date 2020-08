6. L’estructura del servei d’espionatge nazi (Abwehr) a Barcelona

L’Alemanya nazi disposava de tres serveis d’informació o espionatge a Barcelona: L’Abwehr (Defensa, en alemany, que depenia directament de l’Oberkommando der Wehrmacht, o OKW), l’SD (Sicherheitsdienst o servei d’informació de les SS, lligat a la SIPO, Sicherheitspolizei, la policia política) i la Gestapo (Geheime Staatspolizei o Policia Secreta de l’Estat). Dels tres, el més important i nombrós era l’Abwehr. Els tres serveis d’intel·ligència eren ben coneguts pel contraespionatge francès a Barcelona, que els anomenava SRA (Services de Renseignement Allemand).

L’epicentre de l’Abwehr era a la seu del Consolat General del Reich a Barcelona. El cònsol era Friedrich Rueggeberg. Aquest organisme oficial duia a terme les següents funcions: donava cobertura als seus membres actius, protegia els despatxos i els arxius, finançava les diferents branques i era el nexe d’unió entre l’Abwehr i totes les empreses comercials i industrials, públiques o privades, que tenien seu a la regió de Barcelona i que servien de cobertura o de pantalla als agents camuflats de l'SRA. L’adreça de les seves oficines era en la mateixa seu consolar de la plaça de Catalunya, 21 (Barcelona). L’Abwehr a Barcelona tenia vuit seccions:

Abwehr 1: Organisme militar que es dedicava a proveir i aplegar informacions de tota mena. El seu cap era Gottfried Paul Taboschat (àlies Don Pablo), que tenia el seu despatx particular al carrer Bertran, 17 (Barcelona), on el conserge era un ciutadà espanyol anomenat Marino que era confident del contraespionatge francès a Barcelona (TR 125 o TR 201). Taboschat tenia dos adjunts: Bertie Koepke o Köpke (àlies Don Pedro) i Georg Wilhelm Schesak (àlies Don Gregorio).

Abwehr 2: Organisme militar que es dedicava als sabotatges i que no tenia seu a Barcelona, però sí que en tenia a Madrid.

Abwehr 3: Organisme militar que es dedicava al contraespionatge. El seu cap a Barcelona era Hermann Goeritz i el seu despatx era en el consolat del Reich.

L’SD a Barcelona tenia dues seccions: la 4 i la 6. El seu cap era Hermann Hampfler i tenia el despatx en el consolat del Reich. L’adjunt de Hampfler era Ernst Hammes. Tenia la mateixa missió que l’Abwehr 1, però no hi havia cap contacte entre ells i treballaven per separat.

La secció econòmica s’encarregava de la tresoreria i la comptabilitat de l'SRA. El seu cap era Karl Deininger i tenia el despatx en el consolat del Reich.

La secció de Marina s’encarregava dels temes que competien als serveis marítims de Barcelona. El seu cap era el mateix cònsol Friedrich Rueggeberg.

La secció d’Aviació s’encarregava dels temes que competien als serveis aeris vinculats a Barcelona. El seu cap era Conrado Ordóñez.

Finalment, la secció de Finances s’encarregava dels pressupostos i del finançament de l'SRA. El seu cap era Hans Leutner (àlies Lordner) i tenia la seu en el consolat del Reich. En els pròxims capítols detallarem els serveis d’intel·ligència alemanys a Barcelona.

I en el capítol 7: Personal del servei d’espionatge nazi a Barcelona