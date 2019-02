Christie's explora l''X' d'Antoni Tàpies a la mostra 'Xhibition'

La casa de subhastes Christie's organitza des d'aquest dilluns la mostra itinerant 'Xhibition. Antoni Tàpies', on presenta 47 obres de l'artista català cedides per diferents centres internacionals i col·leccions privades. La mostra, que se celebra en el marc de la fira Arco, es pot veure a la galeria Javier López & Fer Francés i a l'espai galerista de la plaça de Sánchez Bustillo, tots dos espais ubicats a Madrid. L'exposició gira entorn de la temàtica de la 'X', un element recurrent al llarg de l'obra del pintor. "L'utilitza de forma molt ambigua, a vegades com un punt en què es creuen les coses, o com la 'T' del seu nom", assenyala l'experta en art i desenvolupadora de la mostra, Beatriz Ordovas.

La mostra pretén "allunyar la perspectiva de l'autor dels temes polítics i socials amb els quals se l'associa, i aprofundir en la seva història pictòrica", ressalta un altre dels comissaris de la mostra, Guillermo Cid. D'aquesta manera, segons Cid, es vol reivindicar Tàpies com "el gran pintor de l'informalisme de la postguerra". La mostra es divideix en dos espais, que inclouen obres prestades i d'altres que es posaran a la venda. A l'espai galerista de la plaça de Sánchez Bustillo tot és molt fosc i dramàtic, mentre que a la galeria Javier López & Fer Francés la paleta de color és més variada, amb obres en tons ocres i marrons.

"Volem ressaltar les seves obres més expressionistes perquè, a diferència d'altres artistes de l'època, Tàpies tenia moltíssims registres i influència d'americans com Rotcko, Pollock o Franz Kline. També hi ha pintures més relacionades amb les estètiques escandinaves, quadres que són concebuts com un espai absolut", explica Cid.

Traços negres forts, l'ús de materials com sorra, roba o palla, o la combinació de marbre triturat, aglutinat, pigments i oli per donar relleu i forma a les obres, són algunes de les característiques de les peces. A la mostra s'hi poden veure quadres com 'Grande équerre' (1962), aportada per la fundació Juan March, i 'Jo parlo amb la mà' (1999), d'una col·lecció privada de Nova York. Després de passar per Madrid, l'exposició farà el salt a la seu de Christie's, al carrer King de Londres.