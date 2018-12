La família Coderch afirma que la Generalitat va anar tard en acceptar la donació del fons de l'arquitecte

Tot i que la família Coderch es va mantenir en silenci després que 'El País' filtrés que havien donat gratuïtament el fons de l'arquitecte al Museu Reina Sofia, ara han sortit a puntualitzar que el motiu d'enviar l'arxiu a Madrid és que el museu va reaccionar més ràpid i amb més garanties de conservació dels documents que la Generalitat.

La família explica que el 2010 va decidir valorar l'arxiu i posar-lo a la venda. "Hi va haver diverses entitats interessades amb seu a Barcelona. Del 2011 al 2014 es va mantenir en exclusiva l'opció de compra conjunta de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, que no va prosperar. A partir del 2014 vam aixecar aquesta exclusivitat", afirmen. Com va publicar l'ARA, la família demanava inicialment un milió d’euros pels fons. De tota manera, a la nota remesa als mitjans no es parla de xifres.

La família diu que el gener del 2018 va descobrir "que bona part dels documents de l'Arxiu Coderch tenien fongs amb perill de destrucció en poc temps". Com que calia reaccionar ràpid, es va pressupostar el cost i va decidir proposar-ne la donació a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona i al Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia "perquè són les institucions que més interès havien mostrat". Afirmen que se'ls va informar i se'ls va posar la condició que qui acceptés l’arxiu es faria càrrec d'aquest cost.

"El Museu Reina Sofia va contestar ràpidament a la família acceptant la donació i acceptant pagar el cost de la neteja i dur-la a terme immediatament", afirmen, mentre que la Generalitat va contestar "després de diversos mesos acceptant la donació i acceptant el cost de la neteja, però proposant dur-la a terme durant un període de tres anys". Segons la Generalitat, la família ja no va respondre a una oferta d’entre 300.000 i 400.000 euros que els va fer tot just aquesta la primavera.

La família confirma, com va fer també el Reina Sofia fa una setmana, que no ha rebut "mai cap quantitat de diners de cap institució pública o privada per l'Arxiu Coderch".