Els hereus de Coderch donen el seu arxiu al Reina Sofia

L’estat de conservació de l’arxiu de l’arquitecte Josep Antoni Coderch feia anys que preocupava la Generalitat i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Fins i tot el despatx RCR havia ofert un espai als hereus perquè estigués en bones condicions. Tot i així, com va avançar ahir el diari El País i va confirmar el museu més tard, els hereus han decidit donar-lo al Museu Reina Sofia, mentre que a Catalunya demanaven inicialment un milió d’euros pels fons i no van respondre a una oferta d’entre 300.000 i 400.000 euros que la Generalitat els va fer a la primavera.

“La família ha tingut la voluntat de deixar-ho al Reina Sofia i no a Catalunya, és a dir, a la Generalitat, a l’Arxiu Nacional de Catalunya o al COAC”, explica la directora general de Patrimoni, Elsa Ibar. “La família volia que fos aquí”, va confirmar el director del Museu Reina Sofia, Manuel Borja Villel. “Coderch és l’equivalent a Tàpies en pintura -va subratllar-: no es pot entendre una part de la modernitat sense ell”. De fet, amb la incorporació de l’arxiu de Josep Antoni Coderch el Reina Sofia fa un pas de gegant en el seu projecte d’integrar l’arquitectura moderna en el discurs del museu, perquè és l’autor d’edificis tan destacats com les Torres Trade, la Casa Ugalde i els apartaments per a mariners a la Barceloneta. Malgrat tot, la Generalitat està en negociacions amb el ministeri de Cultura i el COAC per arribar a un acord i poder disposar d’una còpia digitalitzada de tot el fons, que inclou projectes, fotografies, cartes, revistes i publicacions, una maqueta del projecte Cotxeres, llibres i obres d’art. “Acabarà havent-hi un final feliç perquè l’arxiu serà al Reina Sofia i, si està digitalitzat, el podrem difondre i tothom en podrà gaudir”, explica Ibar. Les últimes relacions del departament de Cultura amb l’arxiu es remunten al 2014: aleshores el van inventariar i la família els hi va oferir per un milió d’euros. “Sortíem d’una crisi profunda i el departament no tenia prou recursos”. La família i la Generalitat es van tornar a reunir el març passat: “La filla de l’arquitecte ens va plantejar què li podíem oferir i, tot i no tenir recursos, els vam plantejar comprar-lo a través del COAC. Després no vam tenir retorn”, explica Ibar.

El COAC té 150 arxius d’arquitectes, però els ha rebut tots per donació: “Ens sap molt greu el que ha passat”, afirma la degana del Col·legi, Assumpció Puig. “Estàvem amoïnats perquè estava en males condicions. Coderch va tenir l’arxiu a l’Escola d’Arquitectura del Vallès -explica la degana-. Sabíem que la família el volia vendre, però nosaltres no n’hem comprat mai cap. Fins i tot es va plantejar comprar-lo a través de l’Arxiu Nacional de Catalunya”. Precisament està previst que l’arxiu històric del COAC sigui declarat una secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya les pròximes setmanes.