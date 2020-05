El Festival de Canes no tindrà edició presencial aquest any

El Festival de cinema de Canes d'aquest any adoptarà una nova forma arran de la crisi sanitària del coronavirus. El delegat general del festival, Thierry Frémaux, ha indicat aquest diumenge que "veu complicat, a aquestes altures, valorar la possibilitat de celebrar una edició física el 2020, de manera que s'haurà de buscar una nova fórmula". Per compensar aquesta situació, el certamen publicarà una llista de pel·lícules que haurien format part de la mostra cancel·lada. Frémaux ha explicat en una entrevista al setmanari L'Obs que anunciaran la llista a principis de juny i que hi inclouran films que s'estrenaran des d'aleshores fins a la primavera del 2021, segons recull l'agència Efe.

"La selecció no es farà probablement sota el format habitual que tots coneixem. Seria ridícul comportar-nos com si res hagués passat, però volem promocionar les pel·lícules que hem vist i adorat", ha dit Frémaux. A banda de publicar la llista, el festival vol organitzar "esdeveniments en cinemes", tot i que descarta que hi hagi una edició digital de la mostra. Tampoc es reprogramaran les pel·lícules d'aquest any en l'edició del 2021.

L'equip del festival ha vist un total de 1.500 pel·lícules, pràcticament el mateix número que en anys anteriors, tot i que aquesta vegada els debats al voltant dels films han sigut virtuals. Frémaux ha apuntat que aquest any també serà "impossible" reunir un jurat o concedir premis. Per això han proposat al director nord-americà Spike Lee, que havia de presidir el jurat d'aquesta edició, assumir el rol l'any vinent. "Spike Lee ens va dir que ens seria fidel passés el que passés", ha dit Frémaux.

Presentar films al festival de Venècia

Pel que fa a la possibilitat de col·laborar a la tardor amb altres festivals, com ara el de Venècia, el de Toronto o el de San Sebastián, Frémaux ha explicat que ha rebut "moltes invitacions". "Anirem a Toronto, Deauville, Angulema, San Sebastián, Nova York, Corea i al festival Lumière de Lió, que acollirà moltes pel·lícules –ha explicat Frémaux–. Amb Venècia volem anar més enllà i presentar pel·lícules junts".

Segons el responsable del Festival de Canes, donaran més detalls d'aquestes col·laboracions al juny, "en funció de la situació sanitària". Frémaux ha afegit que "la qüestió clau és donar suport a les pel·lícules". La 73a edició del Festival de Canes havia d'arrencar aquesta setmana a França. En un primer moment l'organització va posposar-ne la celebració, però després va anunciar que valorava noves opcions davant la impossibilitat de celebrar-lo a l'estiu.