El primer festival de fotografia experimental de Barcelona comença amb les entrades exhaurides

El primer festival de fotografia experimental de Barcelona ha arrencat aquest divendres a l’Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya amb totes les entrades venudes. Com diuen els directors, Laura Ligari i Pablo Giori, l'objectiu és "de generar espais de diàleg per aprendre i crear comunitat: molts dels participants coneixen el treball d'altres a través de les xarxes socials, però no s'han vist mai en persona". Pel que fa a les activitats obertes, hi ha les inauguracions de les exposicions.

El festival s'acabarà diumenge, i entre les activitats destacades hi ha un taller de Polaroid experimental amb Raul Rodrigo Diaz, Steve Lovegrove, que ve des d'Austràlia per ensenyar les seves fotografies experimentals fetes amb tècniques antigues, i Douglas Nicolson i Guy Paterson, que venen des de Londres per explicar què és un projecte col·lectiu de laboratori analògic experimental. Entre els participants també hi ha Diego López Calvín, que parlarà de la tècnica de la solarigrafia, i Renata Ursu, la fundadora de la revista Double Expo Magazine. "L'objectiu és poder compartir, aprendre i debatre sobre la fotografia experimental en les seves múltiples facetes: des de la creació de càmeres, òptiques i pel·lícules, fins als processos d'impressió, intervenció i producció de còpies, exposicions i fotollibres", afirmen els directors. També destaquen la transparència econòmica del festival i que s'han compromès amb la plataforma No Sin Fotógrafas, que exigeix un mínim del 40% de dones artistes.