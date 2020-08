El festival Sons del Món assoleix un 97% d'ocupació

El festival Sons del Món, que té lloc cada any a Roses, ha tancat aquest diumenge l'edició del 2020 amb pràcticament totes les entrades venudes. En total, prop de set mil espectadors han passat pel Sons del Món aquest estiu, que ha programat nou concerts, set dels quals han exhaurit les entrades. El festival, que va haver de reduir els aforaments per la pandèmia, valora molt positivament la resposta del públic i subratlla que les mesures sanitàries aplicades per evitar contagis de coronavirus "han estat molt ben rebudes" per part dels espectadors.

Totes les actuacions de Sons del Món han tingut lloc a la Ciutadella de Roses. Els artistes que hi han actuat aquest any són Sopa de Cabra, Diego el Cigala, Sílvia Pérez Cruz amb Marco Mezquida, Miki Núñez, Manel, Stay Homas, Pablo López, Els Amics de les Arts i Lola Índigo. "Els músics han rebut llargues ovacions i han valorat i agraït molt poder presentar la seva música en viu tot i la dificultat actual d'organitzar i assistir a concerts", subratlla el festival.

"Era una edició que ens posava a prova, i en què hem demostrat que la cultura és segura", assegura el director del Sons del Món, Xavi Pascual, a l'ACN. "Ha estat una mena de repte que ha demostrat el nostre esperit de superació, i ha demostrat que la del 2020 sigui una edició molt especial", hi ha afegit. El festival va arrencar el 31 de juliol i aquest any ha tingut una forta presència d'artistes catalans.

"Moltes gires estatals no s'han dut a terme i les internacionals s'han anul·lat totes", ha dit Pascual, en referència a la pandèmia. "Però al final, nosaltres mateixos ho dèiem; potser sí que a la programació li falten un parell d'artistes internacionals, però si els hi poses, seria la millor programació de totes les edicions que hem fet del Sons del Món", ha conclòs el director del festival.