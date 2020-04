El festival de teatre d'Avinyó s'anul·la pel coronavirus

El festival de teatre d'Avinyó, que té lloc cada any a la ciutat francesa al juliol, s'ha cancel·lat a causa de la crisi sanitària del coronavirus. L'organització del festival ho ha confirmat després que el president de França, Emmanuel Macron, hagi anunciat que els grans esdeveniments no es podran celebrar al país fins, com a mínim, a mitjans de juliol. Macron ha dit que preveu un desconfinament gradual a França a partir de l'11 de maig, però que els grans festivals no podran tenir lloc fins a mitjans d'estiu i que, mentrestant, els cinemes i els teatres també han d'estar tancats.

"No tenim les condicions per permetre la 74a edició del festival", diuen els organitzadors en un comunicat. Just feia una setmana que el festival havia fet pública la programació per a l'edició d'enguany. El Festival d'Avinyó és un esdeveniment teatral mundial i aquest any havia de tenir lloc del 3 al 23 de juliol.

74E ÉDITION DU FESTIVAL D’AVIGNON ANNULATION

« Nous avons partagé l’espoir aussi longtemps que cela était permis, mais la situation impose un autre scénario. Notre devoir est désormais de préserver et d’inventer l’avenir du @FestivalAvignon » https://t.co/udS2wIcz4b — Festival d'Avignon (@FestivalAvignon) April 13, 2020

Des que la crisi sanitària del coronavirus ha impactat Europa, alguns festivals del continent s'han anat anul·lant. El Festival de Glastonbury, al Regne Unit, va anunciar el 18 de març que es cancel·lava, i el de Bayreuth, previst del 25 de juliol al 30 d'agost, també va fer públic que s'anul·lava fa unes setmanes. A principis d'abril també es va anul·lar el Festival de Teatre d'Edimburg, que aplega anualment més de quatre milions de persones. I a Dinamarca s'ha cancel·lat el Festival de Roskilde, un dels més importants de l'estiu musical europeu.

A Catalunya, de moment, els festivals previstos per a aquest estiu es mantenen. El festival Grec, que cada any té lloc entre finals de juny i finals de juliol, segueix ara per ara al calendari tot i que l'organització treballa en un pla B en cas que el coronavirus n'impedeixi la celebració. En paral·lel, festivals de música com el Primavera Sound o l'Strenes han canviat les dates per esquivar, de moment, la cancel·lació.