‘Les fites netes’, l'homenatge de Damià Huguet a un món en desaparició

Descriu Campos, però podria descriure qualsevol altre poble mallorquí en els anys vuitanta i noranta. A Les fites netes, Damià Huguet posa el focus en la quotidianitat del seu poble i fa un retrat de la mutació sense fre de la vida dels pobles: les seves rutines, els oficis, el territori. La primera edició de l'obra va ser publicada per l'Editorial Moll el maig del 1996 –poc abans de morir l'autor– i ara, més de vint anys després, AdiA n'ha publicat una reedició, acurada al detall, i acompanyada d'imatges inèdites del fons fotogràfic familiar. Es presenta aquest dijous a la tarda a l'Institut Ramon Llull amb la presència de Joan Veny, Rita Marzoa, Pep Tosar i Biel Huguet, fill de l'escriptor.

651x366 ‘Les fites netes’ es presentarà divendres 3 de gener a Can Oleo / FONS FOTOGRÀFIC FAMILIAR ‘Les fites netes’ es presentarà divendres 3 de gener a Can Oleo / FONS FOTOGRÀFIC FAMILIAR

"Aquest llibre és important perquè és l'única obra narrativa de l'autor", assegura Pau Vadell, al capdavant d'AdiA. El mateix Huguet va fer la tria dels prop de quaranta textos que formen l'obra i que havia publicat a la revista Ressò. "Va ser un llibre molt llegit i comentat en el seu moment", assegura Vadell, qui afegeix que ara "és molt difícil de trobar" i l'edició de Moll "ha quedat antiga". A més, aquesta publicació forma part de la campanya de la petita editorial per revalorar l'obra d'Huguet, que va encetar ara fa un any publicant els tres primers llibres de poesia que va escriure.

Vadell avança que d'aquí a uns mesos publicaran una antologia de la seva obra poètica. Hi ha uns seixanta relats breus, en què Huguet mostra la seva mirada particular a la vida de Campos, en un moment de transformació frenètica no només per al poble, sinó per a tot Mallorca. "Fa un homenatge a un món que desapareix, donant importància als fets quotidians i fent-los universals", reflexiona l'editor.

651x366 Damià Huguet i Blai Bonet / FONS FOTOGRÀFIC FAMILIAR Damià Huguet i Blai Bonet / FONS FOTOGRÀFIC FAMILIAR

A més a més, l'obra –amb pròleg d'Andreu Manresa– conté cròniques culturals, memòries de l'autor i reflexions sobre la llengua i el cinema. Hi trobam, per exemple, la crònica del primer concert de la Nova Cançó a final dels anys seixanta –acompanyada d'una fotografia de Maria del Mar Bonet– i la del concert de Raimon a la famosa pista de ciclistes del poble. Relats dels seus viatges a Itàlia i descripcions de llocs que ja no hi són, com l'antiga fonda de Can Cos: "A la vila el turisme, fins i tot el turisme ocasional, sempre ha estat molt migrat. I ara, quan pareix que tots els sistemes de supervivència de l'illa es vinclen a aquest apartat de serveis, ho és més que mai", diu Huguet a l'inici del relat.

Al pròleg, Andreu Manresa diu: "Un fiter persistent, un explorador lluminós, fou en Damià Huguet, un home obrador de les lletres i les imatges". De l'obra, el periodista afirma: "L'escriptor treu la lupa per afinar la infància i els temps vençuts, per refer l'àmbit de la memòria particular i global des d'un poble, de Mallorca, de Campos com a exemple (...) El viatge de n'Huguet descriu territoris particulars que són generals".