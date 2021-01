Una galeria d'art per sentir-se com a casa

Al llarg de la seva trajectòria, la interiorista Pilar Líbano ha dissenyat dos coneguts espais d’art de Barcelona: la Fundació Foto Colectania i la galeria Àngels Barcelona. Es pot dir que en aquests espais la seva feina va consistir en crear confort i elegància, però alhora es va veure obligada a passar prou desapercebuda per no entorpir la contemplació de les obres. En aquest any tan estrany, i en què els espais domèstics han guanyat protagonisme, la galeria Àngels Barcelona li ha fet una proposta insòlita que li ha donat més llibertat: Líbano ha convertit la primera sala en un menjador minimalista, blanc i amb detalls metàl·lics, i la segona en la versió actual d’un gabinet de curiositats, saltant-se la norma no escrita de penjar les obres d’art contemporani damunt parets blanques i pintant-les de vermell.

“Com que portem uns quants mesos tancats a casa, hem volgut fer un homenatge als espais domèstics i hem obert el diàleg entre l’art contemporani i el disseny d’una manera molt clara”, diu la galerista Gabriela Moragas. Per als espais, Líbano, que va comptar amb la col·laboració de l’arquitecte Jaume Pons, ha fet una selecció de mobiliari (que està a la venda) de les botigues Against, Roomservice Design, Cotlin i En Línea Barcelona. Per exemple, un parell de cadires Champagne, d’Erwine i Estelle Laverne, que tenen un preu de 4.000 euros. L’exposició porta per títol Dos espais i estarà oberta fins al 16 de gener.

També és pot veure com una mostra col·lectiva dels artistes de la galeria: hi ha cartells amb lemes polítics de Daniel G. Andújar i fotografies de Joan Fontcuberta de plantes i flors creades amb deixalles recollides pel carrer. També algunes obres de Jaume Pitarch, com una versió de L’escola d’Atenes de Rafael que consisteix en un puzle dels coneguts frescos vaticans, a les peces dels quals va arrencar la part pintada, i una fotografia del projecte de Mabel Palacín per al pavelló català de la Biennal de Venècia d’art de l’any 2011. Curiosament, per fer aquesta imatge l’artista va crear un nou interiorisme en un espai existent. Concretament va convertir una escola en un bloc de pisos.

La part artística de l’exposició també té un toc especial, ja que Gabriela Moragas i Emilio Álvarez van convidar diverses galeries amigues –Joan Prats, Bombon Projects, ProjecteSD i Nogueras Blanchard– que els deixessin obres per exposar-les juntament amb les dels seus artistes. Entre aquestes altres peces crida l’atenció una pintura d’Eulàlia Grau dels anys 70, titulada Sol y calor (Etnografia), que va ser innovadora perquè l’artista va fer servir tècniques fotogràfiques.