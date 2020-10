Deu grans papers de Sean Connery

L'actor Sean Connery i intèrpret de l'agent secret més famós del cinema, James Bond, ha mort als 90 anys convertit en un mite de la gran pantalla. Deixa enrere una extensíssima carrera, amb una seixantena de pel·lícules. Entre les més destacables, Els intocables d'Elliot Ness (1988), que li va valdre un Oscar, així com El nom de la rosa, on va interpretar el frare William de Baskerville i per la qual va obtenir un premi Bafta, i Robin i Marian, on va fer de Robin Hood. Repassem deu moments de la carrera de l'actor.

1. Dr. No

El 1963 la carrera de Sean Connery aconsegueix un èxit internacional gràcies a l'èxit de la pel·lícula Dr. No, en què encarnava el famós personatge de James Bond. Participa en un total de sis episodis protagonitzats per l'agent secret. Després del rodatge de Diamants per a l'eternitat abandona la saga i se centra en altres projectes.

2. Assassinat a l'Orient Exprés

Dirigida per Sidney Lumet (1974), Connery interpreta el coronel Arbuthnot en aquesta adaptació d'una novel·la d'Agatha Christie.

3. L'home que volia ser rei

L'home que volia ser rei és una pel·lícula d'aventures dirigida per John Huston i estrenada el 1975. Connery interpretava el personatge de Danny Dravot en aquest film, basat en un relat de Rudyard Kipling.

4. Robin i Marian

Connery va encarnar Robin Hood a Robin i Marian, pel·lícula nord-americana dirigida el 1976 per Richard Lester, que es va rodar a Espanya l'estiu del 1975.

5. Cuba

També dirigida per Richard Lester, Cuba, ambientada en la Revolució Cubana, es va estrenar el 1979.

6. El nom de la rosa

Film basat en la novel·la homònima d'Umberto Eco i dirigit per Jean-Jacques Annaud el 1986. Sean Connery va guanyar un premi Bafta pel seu paper de frare .

7. Els intocables d'Elliot Ness

Dirigida per Brian de Palma, Els intocables d'Elliot Ness li va valer l'Oscar a Sean Connery, que hi interpretava un policia irlandès al Chicago dels anys 30.

8. Indiana Jones i l'última croada

Sean Connery va interpretar el doctor Henry Jones en aquesta cèlebre pel·lícula del 1989, dirigida per Steven Spielberg i protagonitzada per Harrison Ford.

9. A la recerca d'en Forrester

Estrenada l'any 2000 i dirigida per Gus Van Sant, Connery hi encarna l'escriptor William Forrester, que estableix una relació d'amistat amb el jove Jamal.

10. La lliga dels homes extraordinaris

La lliga dels homes extraordinaris, dirigida per Stephen Norrington i estrenada el 2003, va aconseguir un gran èxit comercial.