'La guerra de las corrientes': les ombres de l’electrificació dels Estats Units

Direcció: Alfonso Gomez-Rejon. Guió: Michael Mitnick. 102 min. Estats Units (2017). Amb Benedict Cumberbatch, Oliver Powell i Katherine Waterston.

El domini de certes tecnologies sorgeix de la suma i superposició de diverses idees, invents i intervencions al llarg de la història. Sabem que la fotografia o el cinema no són patrimoni d'una sola persona, per exemple, però quan parlem de tecnologies més sofisticades, com ara la que permet encendre els fanals dels carrers, l'escenari és complica molt més. El naixement i establiment de la llum artificial va anar acompanyat d'una batalla d'egos i diners amb tres grans figures de la ciència i el mon empresarial vuitcentistes: Thomas Alva Edison, Nikola Tesla i George Westinghouse.

Ens en parla, de manera molt cacofònica i malauradament superficial, La guerra de las corrientes, dirigida per Alfonso Gómez-Rejón i una de les produccions més afectades per la caiguda en desgràcia de Harvey Weinstein, perquè el procés judicial contra el magnat va paralitzar la postproducció del film durant dos anys. És impossible saber què pretenia originalment el projecte, però el resultat que avui ens arriba és decebedor perquè no supera la condició de biopic informatiu amb grans interpretacions. Fa més de 125 anys l'enfrontament entre Edison i Westinghouse a través de la premsa va ser tot un espectacle –lamentable–, però un xou en interiors de laboratoris no és sempre sinònim de bon material cinematogràfic.