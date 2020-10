'El hoyo', 'La trinchera infinita' i 'O que arde', finalistes per a la candidatura espanyola als Oscars

La coproducció catalana El hoyo és una de les finalistes que l'Acadèmia del Cinema Espanyol ha triat aquest dimarts com a precandidata en la cursa per als Oscars del 2021. La pel·lícula de Galder Gaztelu-Urrutia competirà per ser la representant espanyola als Oscars amb la producció basca La trinchera infinita, de Jon Garaño i Aitor Arregi Galdos, i la gallega O que arde, d'Óliver Laxe. L'Acadèmia anunciarà la seleccionada definitiva el pròxim 3 de novembre.

El hoyo va ser una de les pel·lícules sorpresa del 2019. Presentada al Festival de Sitges, on va guanyar el premi a la millor pel·lícula (és la primera producció catalana que el guanya en la història del festival), es tracta d'una faula distòpica de ciència-ficció sobre una presó vertical on és més difícil sobreviure com més inferior és el nivell. Aquesta al·legoria del poder depredador va estrenar-se a les sales de cinemes el 7 de novembre i va guanyar el Goya als millors efectes especials, però amb l'arribada a Netflix el 20 de març el seu èxit es va multiplicar i la pel·lícula es va situar com la més vista a Espanya, però també als Estats Units i països llatinoamericans com el Perú, Mèxic, Hondures, Veneçuela, Colòmbia, l'Equador i el Brasil, així que va acumular milions d'espectadors.

La trinchera infinita, que relata el drama dels talps que es van amagar a casa seva durant la persecució franquista, va ser un dels títols amb més nominacions (15) en l'última edició dels Goya, que van acabar dominant Almodóvar i Dolor y gloria. Tanmateix, la pel·lícula es va acabar emportant un dels premis importants, el de millor actriu, per a Belén Cuesta. O que arde, per la seva banda, va guanyar dos Goya, el d'actriu revelació, per a la veterana Benedicta Sánchez, i el de millor fotografia, per al barceloní Mauro Herce, que va repetir l'èxit en uns Gaudí que també van premiar O que arde com a millor pel·lícula europea. Favorita de la crítica i dels festivals, la pel·lícula de Laxe també ha guanyat premis com el Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola, el de la Setmana de la Crítica de Canes o el del festival de Mar de Plata.