260x366 Una infermera superheroïna, el nou treball de Banksy Una infermera superheroïna, el nou treball de Banksy

Un infant jugant amb una infermera, com si fos una superheroïna, amb mascareta, i al costat d'altres superherois com Superman o Batman que descansen en un cubell. Aquest és el nou treball de l'artista Banksy, que ha penjat en un passadís de l'Hospital General de Southampton. Ha titulat la peça amb el nom de "Game Changer". La criatura fa volar la infermera, que porta capa com si fos Superman.

L'artista, amb la seva obra, ha deixat una nota en què es pot llegir: "Gràcies per tot el que esteu fent. Espero que aquesta obra il·lumini una mica aquest lloc, encara que sigui en blanc i negre".

L'obra se subhastarà

L'obra d'art, quan acabi el confinament, es vendrà en una subhasta i els diners recollits es destinaran a la fundació de l'hospital destinada a ajudar els més vulnerables. Una de les responsables de la fundació, Paula Head, ha assegurat que el centre sanitari ha viscut de manera directa la pèrdua d'amics i membres de l'equip sanitari: "El fet que Banksy hagi escollit reconèixer l'esforç que estem fent tots plegats ens omple d'orgull", ha assegurat. Segons Head, l'obra d'art serà molt apreciada per tots els que treballen o reben assistència a l'hospital: "No tinc cap dubte que animarà molt a tots els que treballen o estan hospitalitzats al nostre centre".

És la segona obra d'art que fa Banksy d'ençà que va començar el confinament. La primera va ser un grafiti que va fer al lavabo de casa seva i que mostrava unes rates enfilant-se per tot arreu. "A la meva dona no li agrada gens que treballi a casa", va dir aleshores amb sorna.