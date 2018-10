La Diputació destina 23,5 milions a preservar el patrimoni arquitectònic

La Diputació de Barcelona destinarà 23,5 milions d'euros a preservar el patrimoni arquitectònic de la demarcació. El projecte donarà suport a més de 200 actuacions de les 12 comarques barcelonines per rehabilitar, reformar i consolidar edificis monumentals i jaciments arqueològics. Es tracta "d'una aposta sense precedents" que permetrà "fer valdre tot el llegat patrimonial, que és molt", segons ha explicat avui Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona. És la inversió més important feta mai en patrimoni durant un mandat. S'han atorgat ajudes a 201 de les 300 sol·licituds enviades pels ajuntaments. La majoria d'actuacions (92%) estan cofinançades, excepte les que afecten municipis de menys de 1.000 habitants, als quals s'ha finançat el 100% del cost del projecte.

Entre el patrimoni al qual s'han destinat les subvencions (que podien ser d'un màxim de 200.000 euros) hi ha o bé edificis singulars o bé jaciments com els castells de Castellolí, del Brull, de Jorba, de Palafolls i de Sant Miquel de Montornès del Vallès; equipaments religiosos com el convent de les clarisses d'Arenys de Mar, l'església de Santa Fe de Calonge de Segarra, l'església de la Doma de la Garriga i l'església de Sant Martí de la Nou de Berguedà; o espais d'oci i lleure com Can Mercader de Cornellà de Llobregat, el Museu i la Casa Abelló de Mollet del Vallès i l'antic escorxador d'Esparreguera. El que s'ha valorat és el nivell de protecció que requereix la llei i també el projecte de dinamització que es fa del patrimoni. En tots els casos la inversió pública reverteix en un espai d'ús públic, ja que tot i que la titularitat no sigui municipal, és imprescindible que hi hagi un conveni públic per rebre l'ajuda.