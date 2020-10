Peces de ceràmica, un nou magatzem i Demèter: les troballes donen noves pistes sobre la història del vi

Els estudis sobre l'origen de la vinya i el vi al Penedès acaben d'incorporar nombroses troballes insòlites. Durant l'última campanya al jaciment Font de la Canya han aflorat dotze peces de ceràmica senceres, així com diverses eines metàl·liques, restes òssies d'animals i milers de llavors de cereals. Al mateix temps, els investigadors han trobat un nou bust de la deessa Demèter. Tot un conjunt de restes datades entre els segles VII i III aC i que han aparegut concentrades en tan sols dues sitges i un petit recinte.



La campanya desplegada a Avinyonet del Penedès durant el mes de setembre i bona part de l'octubre ha descol·locat l'equip d'Arqueovitis, responsable de l'excavació. "No ens podíem imaginar trobar tantes peces i tan ben conservades. Encara no entenem com hem pogut tenir tanta sort", assegura Dani López, membre de l'equip investigador.

Un nou tipus de magatzem

Els arqueòlegs han identificat una gran àrea de més de 10 metres de llargada i una profunditat de més de 2 metres. Tot un espai de grans dimensions no previstes inicialment, fet que va dur els investigadors a posposar-ne l'excavació per a una propera campanya més llarga. "És una gran sitja forrada de pedra que possiblement permetrà identificar un nou tipus de magatzem, i tot apunta que es tracta del més antic de Catalunya", celebra López.

Descartada aquesta àrea, l'equip es va centrar en excavar dues sitges molt més petites situades just al costat. Una d'elles concentrava una dotzena de ceràmiques pràcticament senceres. Gerres, gots i copes, totes relacionades amb el consum i comerç de vi. També han aparegut valuoses restes de metalls, com un petit podall de ferro o tota la fulla d'un ganivet.

Al mateix punt, s'han trobat milers de llavors de cereals i restes de peixos, com per exemple tonyina. El bon estat de conservació de totes les troballes indueix els investigadors a concloure que l'espai era "alguna cosa més que un simple abocament de deixalles". "Podríem estar davant d'algun tipus de ritual", augura López.

Demèter i el vi

A part de les petites sitges, la campanya també ha explorat un petit recinte suposadament destinat a usos artesanals o econòmics. L'alegria dels investigadors ha sigut trobar-hi les restes de tot el sostre carbonitzat, així com també un petit bust gairebé sencer de la deessa de la fecunditat, la fertilitat i l'agricultura. López destaca que la figura de Demèter incorpora diversos elements directament vinculats amb la viticultura.

"Potser en un futur apareixen altres jaciments entorn la història del vi, però ara mateix Font de la Canya es confirma com l'indret que més dades ens aporta sobre l'origen de la vinya i, especialment, sobre l'evolució i democratització del vi", ressalta López, que recorda que els últims 20 anys el jaciment ha identificat troballes que van des del segle VII fins l'I aC.