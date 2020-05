La justícia australiana ordena fer públiques les cartes secretes entre la reina Elisabet II i el govern

"Ara podríem dir «Deu salvi a la reina» perquè res salvarà el primer ministre", va dir el primer ministre Gough Whitlam el dia que va haver d'abandonar el Parlament australià perquè va ser destituït pel governador general, John Kerr. Era el novembre del 1975, un dels més polèmics de la història d'Austràlia, per la possible ingerència de la monarca britànica en un afer del govern del país, que de tota manera és una monarquia constitucional. Des de fa anys els historiadors batallen per tenir accés a les cartes i, finalment, un jutge els ha donat la raó. "Potser en algun moment va ser confidencial, però ja no ho és, perquè es tracta d'una documentació que s'envia a un funcionari públic, relativa a un afer públic. Les cartes no esdevenen privades i confidencials simplement pel fet d'etiquetar-les d'aquesta manera", ha argumentat el jutge.

Fins ara els historiadors havien fracassat en els intents d'accedir a les cartes, perquè els jutges havien considerat que eren privades. Ara, però, han donat la raó a la historiadora Jenny Hocking. "És fantàstic i un pas endavant en la transparència del govern –ha assegurat Hocking als mitjans australians–. És una història que s'ha mantingut en secret i de la qual no sabem els detalls. La decisió de destituir Whitlam és un dels episodis més obscurs de la història del país".

Kerr va morir el 1991 sense donar cap detall sobre les converses que havia mantingut amb Elisabet II. Whitlam va morir el 2014 però molts dels seus documents ja són públics. La llei de secrets oficials australiana estableix que els documents es poden fer públics 31 anys després dels fets. Per tant, les cartes haurien d'haver esdevingut públiques fa dotze anys, però estaven marcades com a correspondència "privada i confidencial" i no com a correspondència estatal.

La destitució de Whitlam, l'11 de novembre del 1975, amb l'argument –les cartes podrien demostrar que en realitat els motius van ser uns altres– de no haver convocat eleccions després de no aconseguir prou suport parlamentari per aprovar lleis pressupostàries, va provocar una de les crisis polítiques més convulses de la història del país. Kerr, l'home que va prendre la decisió de destituir Whitlam, era el governador, el màxim representant de la reina a Austràlia.

Whitlam va impulsar una gran reforma durant el seu govern, entre el 1972 i el 1975. Entre moltes altres coses, va eliminar el servei militar obligatori, va abolir la pena de mort, va adoptar el sistema sanitari universal, va imposar la gratuïtat de l'educació universitària i va impulsar lleis a favor dels aborígens australians. És l'únic primer ministre que ha estat destituït en tota la història del país.