Ningú sap si el 2021 serà l'any que donarà respostes a les incerteses del 2020, però és segur que el present i el futur més pròxim portaran molts interrogants. El Teatre Lliure també vol fer preguntes i per això la segona edició del cicle Katharsis parteix d'un bon grapat d'incògnites aixoplugades sota una qüestió fonamental: què és el teatre? El cicle, dedicat a propostes escèniques experimentals i híbrides, se centra aquest any en les conferències performatives i tindrà lloc del 22 al 31 de gener.

"No pretenem donar respostes. Si els espectadors les troben, volem que les visquin. Acollirem artefactes escènics pensats perquè la veritat llueixi i pugui arribar a l'audiència", explica la directora de programació i continguts del Teatre Lliure, Georgina Oliva. Els convidats provenen de disciplines artístiques molt diferents, des de les arts visuals i la història de l'art fins a la dansa, la música i l'escenografia. Però tots tenen el repte de convertir el Lliure en una àgora de pensament sobre l'avui i el demà. Alexandra Laudo, per exemple, obrirà reflexions al voltant de la història de les imatges a Com observar un cel nocturn. "L'apocalipsi sempre s'ha relacionat amb el cel, com si s'hagués d'anunciar al firmament. I ara tenim la compulsió de convertir-ho tot en fotografies. Qui penjarà la imatge de la fi del món a Instagram?", es pregunta.

La ballarina i coreògrafa Núria Guiu també posarà el focus en les imatges, però se centrarà en la relació que hi establim amb el cos. A Likes, que va estrenar el 2018 i que va rebre el Premi de la Crítica a millor solo de dansa, Guiu plasma "el paper important de les xarxes socials a l'hora de construir la identitat" fusionant el cover dance amb els tutorials de ioga.

Creació en viu 'in situ'

Katharsis ha convidat l'artista David Espinosa perquè imparteixi una espècie de classe magistral sobre les arts escèniques interdisciplinàries. A Conferència espectacular, Espinosa farà un recorregut per les obres de creadors com Pina Bausch, La Fura dels Baus, Joglars, Peter Brook i Needcompany mitjançant objectes i una coreografia en directe. "Explico la meva experiència amb aquests artistes de manera pedagògica i alhora lúdica i experimental. La idea és convertir la conferència en una creació en viu in situ", assenyala.

Les caixes negres dels avions donaran peu al col·lectiu Eina Idea per parlar del temps i de la memòria. "Avui el futur està sobrevalorat, mentre que el passat és fonamental", explica el director d' Antropologies de la caixa negra, Manuel Cirauqui. La proposta, que s'estrenarà al Lliure, inclourà projeccions, objectes enviats pels artistes i una petita exposició de caixes negres d'avions soviètics. Per Katharsis també passarà Adriano Galante, que crearà "un concert i una experiència visual sobre l'alteració de la pròpia consciència", diu l'artista. I amb l'actualitat i la pandèmia al cap, la historiadora de l'art Martina Tosticarelli encapçalarà una taula rodona performativa sobre la presencialitat al teatre, tant als escenaris com a les platees, que comptarà amb les aportacions d'artistes internacionals.