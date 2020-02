El lied eixampla la base amb el Primavera Life

"La part formativa és el pilar més important per a la fundació, perquè era el més important per a Victoria de los Ángeles. Era la seva passió", explica Helena Mora, presidenta de la Fundació Victoria de los Ángeles. Per això, quan el 2013 va néixer el festival de lied Life Victoria, la fundació ja hi va incorporar l'element formatiu en la programació mitjançant la Life Akademie. Després es va crear el màster de lied amb l'Esmuc i ara es fa un pas més enllà per seguir eixamplant la base del lied amb el Primavera Life, un nou festival organitzat al voltant de classes magistrals i recitals en què hi participaran la soprano la soprano Sylvia Schwartz, la mezzosoprano Christianne Stotijn i el pianista Simon Lepper, a més d'alumnes del màster.

"Sense formació no hi ha futur perquè no surten cantants", diu Marc Busquets, director artístic del Life Victoria. Curiosament, l'èxit del festival, que se celebra a la tardor, estava "eclipsant" la part formativa, que han traslladat per donar-li més rellevància. El Primavera Life se celebrarà del 22 de març al 10 de maig a Barcelona, tot i que l'acte inaugural serà al Museu Pau Casals del Vendrell. La seu central serà el Recinte Modernista de Sant Pau, però també hi haurà classes magistrals i recitals al Paranimf de la Universitat de Barcelona, al Museu de la Música i l'Hotel Ona Terra. La majoria de les activitats seran d'accés lliure per al públic. "Volem que sigui formatiu per als alumnes, però també per al públic", diu Busquets.

La part més intensa del Primavera Life serà del 8 al 10 de maig a la sala Pau Gil del Recinte Modernista de Sant Pau. D'una banda hi haurà tres classes magistrals del pianista Simon Lepper que culminaran amb un recital amb els alumnes, i, de l'altra, el recital de Sylvia Schwartz, que interpretarà un repertori "al més pur estil" de Victoria de Los Ángeles.