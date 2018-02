De l’institut als tribunals: la vida d’un adolescent que volia fer rap

Abans de ser Valtonyc, Josep Miquel Arenas era un adolescent tranquil i tímid. Va fer les seves primeres passes com a raper a l’institut de Sineu, quan no tenia més de 14 anys.“Un dia es va posar a fer rimes al pati, en una festa de Sant Antoni”, explica una exprofessora seva, Pepa Pérez, que el recorda com un alumne callat, “repetidor, una mica fora del sistema educatiu”, amb una situació familiar complicada. “Amb la música va descobrir una manera d’expressar-se”, afirma.

També va ser arran de la música que va “prendre consciència política”, recorda Mulay Embare, excompany de classe i amic. Tot i que la seva primera llengua era el castellà, va començar a fer servir el català en les seves cançons influït pel conegut cantant de gloses mallorquines Mateu Xurí, amb qui va coincidir en un taller musical. Des de llavors es va fer un nom com a raper “de combat”, de la mà de l’Obra Cultural Balear (OCB), i va començar a fer concerts. “Fer rap en català era una cosa inèdita a Mallorca”, explica el president de l’entitat, Jaume Mateu: “Ell va incorporar influències de les gloses i la música d’arrels mallorquines al rap, era molt novedós”.

La denúncia que ho comença tot

Valtonyc, que també és tècnic informàtic i fruiter, ara s’enfronta a una condemna de tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons. Acusat d’enaltiment del terrorisme, amenaces i injúries a la Corona, el seu periple pels jutjats va començar quan tot just tenia 18 anys.

La policia el va detenir el 2012 arran de la denúncia de Jorge Campos, president de l’organització espanyolista Actúa Baleares, l’antic Círculo Balear. “Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear”, deia Valtonyc en una de les lletres denunciades.

Segons explica Embare, el cantant ni tan sols havia coincidit mai amb Campos: “No es coneixien. Com qualsevol adolescent, criticava el seu context més pròxim. Ell mateix ha dit moltes vegades que si hagués escrit ara les cançons probablement no hauria fet servir aquest to”. Tant per a Embare com per a Rubén Chavarría, membre del Grup de Suport a Valtonyc, la denúncia de Campos va ser una “operació mediàtica”. En opinió de Xurí, que ha compartit escenari amb ell des dels seus inicis, “el que està clar és que Campos va denunciar una persona dèbil, que tot just tenia 18 anys”.

Després de sis anys, un llarg procés judicial i les sentències de l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, Valtonyc es prepara per ingressar a presó d’aquí, com a màxim, 30 dies. Les rimes d’un adolescent van posar la primera pedra.