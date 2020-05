La lletra petita del BOE sobre les ajudes del ministeri de Cultura pel coronavirus

El ministeri de Cultura va anunciar dimarts a bombo i platerets 76,4 milions d'euros per pal·liar l'impacte del coronavirus al sector cultural. Les ajudes extraordinàries, adreçades a tots els àmbits de la cultura, estan destinades, segons el govern espanyol, a "protegir un sector fonamental del país". Però el reial decret publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) posa concreció a l'anunci del ministre i acota les mesures promeses amb una sèrie de condicions.

Una de les mesures celebrades ahir és la injecció de diners a les sales de cinema, que ara estan tancades i, per tant, no poden ingressar. En total, el govern hi destinarà 13,252 milions d'euros. Ara bé, aquest paquet d'ajudes té lletra petita. Els diners rebuts no estan pensats per cobrir la manca d'ingressos d'aquestes setmanes, sinó que s'hauran de dedicar a campanyes i a les despeses sanitàries generades per les sales per evitar els contagis de coronavirus. "Implementació d'un pla de risc per als treballadors, desinfecció, compra de material -mascaretes, guants, sabó desinfectant, mampares-, entre altres", diu el BOE. Les ajudes també es podran gastar en campanyes orientades a la reobertura dels cinemes, accions per augmentar la programació de campanyes escolars i promocions de cinema espanyol i campanyes institucionals a les sales.

Les quantitats que rebran les sales dependran del nombre de pantalles. Els espais amb una única pantalla obtindran 8.000 euros, els de dues pantalles 14.000 euros, els que tinguin entre tres i cinc pantalles rebran 20.000 euros i els d'entre sis i vuit pantalles, 26.000 euros. Els cinemes amb més de vuit pantalles tindran una ajuda de 32.000 euros.

6,75 milions d'euros a obres de teatre i circ

El ministeri també va respondre ahir a la vella demanda dels artistes sobre la situació laboral intermitent de molts d'ells, que treballen amb contractes d'obra i servei i són donats d'alta i de baixa el mateix dia de l'actuació. Aquesta particularitat, que afecta un 45% dels contractes en el món artístic, fa que els treballadors no es puguin acollir a cap ERTO o a una suspensió de contracte. Per això, el ministeri ha canviat les condicions per demanar la prestació d'atur. El BOE estableix que aquesta mesura és "excepcional i transitòria per a l'exercici del 2020" i només s'hi poden acollir "artistes d'espectacles públics".

El govern espanyol destinarà 38,2 milions d'euros a "donar suport al manteniment de les estructures, les activitats escèniques i els projectes culturals". D'aquests, 5,5 milions d'euros es destinaran a sales de dansa, lírica i música i 6,6 milions d'euros aniran a teatres i circs. Els projectes i activitats de dansa, lírica i música tindran 4,85 milions d'euros d'ajudes i els de teatre i circ rebran 6,75 milions d'euros.

Els professionals d'arts escèniques que hagin patit la suspensió o reprogramació dels seus espectacles per culpa del coronavirus i que estiguin contractats per entitats públiques podran demanar que se'ls anticipi un 30% del preu del muntatge. Només ho podran fer, però, els artistes amb espectacles que costin menys de 50.000 euros. El BOE també estableix que l'òrgan contractant podrà acordar una indemnització amb els artistes que no sigui menor al 3% del cost de l'espectacle ni superi el 6% del preu.

El ministeri també destinarà 4 milions d'euros a llibreries independents, una mesura que la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL) va qualificar ahir de "molt positiva". Tot i això, la CEGAL demanava que aquestes ajudes fossin "de caràcter immediat" per evitar el tancament dels establiments afectats per la crisi. Sobre aquesta qüestió, el BOE no aclareix quan s'atorgaran les ajudes: diu que es concediran una sola vegada i es faran segons estableixi la convocatòria, que encara no s'ha publicat.