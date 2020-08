Un llibre per descobrir l'agost amb els més petits

Quan pensem en l'agost, a molts ens venen al cap imatges de dies llarguíssims a la platja, vacances amb la família lluny de casa, viatges eterns amb el cotxe ple de maletes, retrobaments amb la colla d'amics de l'estiu, excursions, gelats i molta calor. Tot plegat fa de l'agost un mes insòlit en comparació amb la resta, que estan més lligats a l'escola, la feina, una rutina marcada i pocs moments de descans. El caràcter extraordinari d'aquest mes queda recollit a Agost, un llibre infantil escrit per Laura Espot, David Montserrat i Elisabeth Tort amb il·lustracions de Roser Calafell i editat per La Galera. El llibre, que està pensat per a lectors a partir de quatre anys, es pot aconseguir amb l'ARA a partir d'aquest dissabte i fins al 21 d'agost als quioscos, per un preu de 5,95 euros.

Amb refranys, endevinalles, poemes i cançons, el llibre s'adreça a tots els lectors però sobretot als que fan anys el mes d'agost. Els més petits de casa hi trobaran informació senzilla i entenedora sobre els paisatges i les festes i tradicions que s'associen a l'agost. El llibre forma part de la col·lecció El meu mes, que compta amb 12 títols –un per a cada mes de l'any– i de la qual ja se n'han venut més de 200.000 exemplars.

Com pots aconseguir la promoció?

Per adquirir la promoció hauràs de presentar al quiosc el cupó* situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda (del 15 al 21 d’agost).

(*) Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.