Lluís Llach dona el seu llegat artístic a l'Ajuntament de Verges

El cantautor Lluís Llach donarà el seu llegat artístic i cultural a l'Ajuntament de Verges (Baix Empordà). Segons ha relatat el cantautor en una roda de premsa que recull l'ACN, el municipi de Verges sempre ha sigut el seu "amor particular". Tot i que ha afirmat que ha voltat "més que un molinet", sempre ha necessitat "fixar les arrels" i per això Verges ha sigut el "refugi" del cantautor gironí.

Per altra banda, el municipi serà la seu de l'exposició Lluís Llach. Com un arbre nu. Es tracta d'una mostra multisensorial que fins al cap de setmana passat estava exposada a l'Arts Santa Mònica de Barcelona. Ara l'Ajuntament de Verges adequarà la planta baixa de l'edifici Can Punton, una casa del segle XIX que era de propietat del pare de Víctor Català. Aquest emblemàtic edifici acollirà la mostra, que es divideix en diversos espais. L'exposició no pretén mostrar el recorregut cronològic del cantautor empordanès, sinó que vol mostrar al visitant alguns dels paisatges que formen part del seu imaginari. D'aquesta manera, l'exposició intenta donar forma física a les paraules i a la música de Llach.

Segons l'alcalde del municipi, rebre aquesta exposició és una manera que té el poble d'agrair al cantautor "que hagi sigut ambaixador orgullós de Verges i que s'hagi mantingut sempre fidel al país, a la llengua i a la seva gent". Per la seva banda, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, creu que és "un acte de justícia" que l'exposició centrada en el músic retorni ara a la seva vila natal. L’artista sempre ha conservat la relació amb el poble i les tradicions i hi ha participat de diverses maneres, tant en relació amb el Procés com en la Dansa de la Mort. Després de la seva retirada del món de la música va dirigir tres anys aquest esdeveniment històric i el va reformar sense canviar-ne l'essència.