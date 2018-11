Mor als 90 anys Lucho Gatica, la veu llegendària del bolero

260x366 Gatica, en una imatge del 2013 Gatica, en una imatge del 2013

El llegendari cantant de boleros Lucho Gatica, d'origen xilè i resident a Mèxic des de feia mig segle, ha mort aquest dimarts als 90 anys, segons ha confirmat la família de l'artista. "Bon viatge! T'estimo ...", va publicar en xarxes socials el seu fill, l'actor mexicà Luis Gatica, juntament amb una imatge d'un crespó negre.

Nascut a Rancagua (Xile) l'11 d'agost de 1928, Luis Enrique Gatica, conegut com Lucho Gatica, va ser un reconegut cantant de boleros i actor xilè que es va traslladar a Mèxic el 1957. va ser a Mèxic on va obtenir fama internacional per les seves balades i boleros. Va enregistrar 13 àlbums d'estudi, l'últim el 2013, titulat 'Història d'un amor'.