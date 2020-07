L'ús de mascaretes als teatres i cinemes serà habitual durant l'estiu i la tardor

El comitè tècnic del Procicat ha donat aquest divendres el vistiplau als vuit plans sectorials que marquen com ha de ser la represa del món cultural i que fan referència als cinemes i l'audiovisual, les arts escèniques, els museus, les sales d'exposicions, els monuments i jaciments, els arxius i les biblioteques. El sector, que fins ara aplicava les mesures de la fase 3 del confinament, disposa d'unes noves pautes basades en garantir la distància de seguretat i evitar les aglomeracions per reduir el risc de contagi de coronavirus. Els plans es comencen a aplicar aquest divendres.

Mascareta obligatòria a les platees sense distància

Les reduccions d'aforaments establertes per la Generalitat a finals de juny no varien. En espais tancats es preveu un màxim de 1.000 persones dretes o 2.000 persones en seients preassignats. A l'aire lliure, hi poden haver 2.000 persones dretes o 3.000 persones en seients preassignats en espais limitats no permeables entre si. En tots els casos es demana que es mantingui la distància de seguretat d'un metre i mig. "Aquest topall d'aforament va per llarg, no crec que al setembre desaparegui. Són les xifres que s'utilitzen en l'àmbit europeu per evitar aglomeracions", explica el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado.

Si no es pot mantenir la distància de seguretat, tothom estarà obligat a utilitzar mascareta. Això permetrà que els teatres, els cinemes i les sales de concerts puguin obrir amb el 100% de l'aforament, però amb l'obligació que el públic porti mascareta tota l'estona. "No ens preocupa que una sala estigui al 50% o al 100% de l'aforament, sinó que no hi hagi aglomeracions. Dins les sales, i també durant les cues i quan no es pugui mantenir la distància, l'ús de la mascareta serà habitual i majoritari", afirma Delgado.

El Procicat treballa ara amb un nou concepte, el de grups de contacte habitual. "Són persones que no necessàriament viuen juntes, però que durant els últims 14 dies han mantingut un contacte estret i freqüent", defineix Delgado. Cadascun d'aquests grups podrà seure junt als teatres i als cinemes i, si estan a distància de la resta de persones, no caldrà que utilitzin mascareta.

Si una sala decideix omplir la platea amb el públic protegit, haurà de garantir que hi hagi un metre d'espai entre grups de contacte habitual. Els teatres preveuen, per tant, deixar una butaca lliure entre grups que garanteixi aquesta distància. Igualment, els espectadors hauran de portar mascareta. "La demanda regularà els aforaments, i només si tens un gran èxit aquesta restricció es notarà, perquè no podràs omplir del tot", explica la presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, que valora positivament el pla sectorial d'arts escèniques: "Entenem les prevencions i estem contents, perquè ja no estigmatitzen la nostra activitat".

Cinemes: o omplir la sala o menjar crispetes

Els cinemes i teatres que permetin consumir aliments a l'interior de la sala hauran de decidir què volen prioritzar: que es pugui menjar a dins o tenir la sala plena. Si s'hi poden consumir aliments, caldrà garantir que entre els espectadors hi ha una distància d'un metre i mig. Les noves mesures estableixen que els fluxos d'entrada i sortida dels espais hauran d'estar regulats. Els espectadors hauran d'arribar amb un marge de temps als teatres i cinemes i fer cua amb distància per accedir-hi. Les entrades i els programes de mà seguiran sent virtuals i s'haurà de desinfectar l'espai entre representacions o passis.

Contacte entre actors si són grups estables

Una de les principals problemàtiques amb la qual es trobaven els actors de teatre i de cinema és que les escenes de contacte íntim no estaven permeses. A partir d'ara, els artistes que acreditin que són grups de contacte habitual ho podran fer. "Un teatre amb actors que no es poden tocar no és un teatre. Hem trobat aquesta solució: podran actuar de prop i sense mascareta si demostren que són un grup de convivència habitual", assenyala l'assessor de Comunicació del departament de Cultura, Carles Gorini. A les companyies que no són estables i a les que venen de fora del país se'ls demanarà que tots els seus membres es facin una prova per demostrar que no tenen coronavirus i, a partir d'aquí, estaran considerades grups de contacte habitual. "És molt important que aquests grups no es trenquin entrant en contacte amb persones alienes, perquè això incrementa les possibilitats de contagi", subratlla Delgado.

Menys quarantena per al préstec bibliotecari

Les biblioteques van obrir a principis de juny, però amb un aforament del 50% i l'obligació de deixar els llibres retornats 14 dies en quarantena. "Això feia pràcticament inviable la seva activitat", diu Gorini. Amb les noves mesures, l'aforament ja no està restringit, es podrà fer consulta a sala i la quarantena dels llibres es redueix a 48 hores. Tot i això, el departament de Cultura i el Procicat esperen "poder flexibilitzar" aquesta mesura per agilitzar també el funcionament bibliotecari. Pel que fa a les sales d'exposicions, els museus i els monuments i jaciments arqueològics, els plans recomanen prioritzar les activitats a l'aire lliure. Els elements interactius (com ara pantalles i mòduls) ja estan permesos, però caldrà desinfectar-los abans i després de cada ús.

Inspeccions periòdiques i responsabilitat compartida

Totes aquestes mesures s'aixopluguen sota les consignes que el Procicat i el departament de Salut considera essencials i generalitzades per a tota activitat: mantenir les distàncies, garantir una bona ventilació dels espais, rentar-se les mans de forma freqüent i, en cas de presentar símptomes de covid-19, quedar-se a casa. Per garantir que se segueixen totes les normes es faran inspeccions periòdiques als espais. En cas que no es compleixin, la responsabilitat serà compartida entre els titulars de les instal·lacions i els organitzadors de l'esdeveniment. "També hi ha una responsabilitat del ciutadà de forma particular. Té el deure de l'autoprotecció i de mantenir la distància", explica Delgado.