El ministre de Cultura i Esports es refugia en la retòrica i descarta ajudes específiques per als sectors

Ni una mala paraula, ni una bona acció, deia sovint el periodista esportiu José María García. Aquesta mateixa frase es pot aplicar a la compareixença d'aquest dimarts del ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes. "Ja arribarà el moment d'impulsar i reimpulsar la cultura i l'esport", ha dit llançant la pilota endavant, però sense la capacitat de generar joc que tenen els llançadors de rugbi.

El ministre havia d'apaivagar una mica el neguit del sector cultural, que demana mesures per redreçar el que ja es preveu que serà catastròfic, com passarà en altres sectors econòmics. Segurament no era el dia per anunciar fil per randa tot un llistat d'actuacions específiques per a la cultura, però sí que era el moment de dibuixar almenys un full de ruta, sobretot després de la trentena de reunions amb diferents sectors de l'àmbit cultural. En canvi, Rodríguez Uribes ha dedicat la intervenció a descartar de moment ajudes econòmiques concretes al sector, perquè amb l'actual crisi sanitària cal prendre mesures "globals" que afectin el "conjunt de la ciutadania" i perquè aquesta "no és una crisi sectorial" sinó que afecta tota l'economia.

També és cert que moltes activitats culturals i esportives seran les últimes a poder celebrar-se un cop s'aixequi el confinament, tal com ha advertit el govern danès o com va assenyalar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fa uns dies. Per tant, del ministre de Cultura i Esports s'esperava que sí tingués present que la crisi pot ser més profunda en els dos àmbits que representa en el govern espanyol o que almenys presentarà unes especificitats que cal considerar per decidir quin tipus de mesures s'aplicaran per protegir els treballadors i les empreses.

El ministre ha preferit la retòrica, una eina amb la qual ha pogut lligar frases com ara que "la cultura és essencial en aquests moments", que tant el món de la cultura com el de l'esport estan mostrant "solidaritat, altruisme i grandesa" durant la pandèmia i que "aquest ministre farà campanya perquè tornem al cinema i el teatre tan aviat com sigui possible".

El sector demana liquiditat i el ministre tot just ofereix el caliu de les paraules, com quan ha assegurat que enviarà cartes a les cadenes de televisió "perquè en aquest temps intensifiquin la contribució a la cultura, al cinema espanyol i al cinema europeu".