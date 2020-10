La Generalitat demana al govern espanyol que "desbloquegi" la retirada del monument franquista de Tortosa

En una carta enviada a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, a la qual ha tingut accés Efe, la consellera de Justícia, Ester Capella, demana que es desbloquegi la retirada del monument franquista de Tortosa. Capella recorda que el monument s'hauria d'haver retirat fa anys, arran de la llei que va impulsar el 2007 el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que obliga a eliminar els símbols franquistes.

"Davant l'incompliment de l'obligació de l'Estat", afegeix la carta, la Generalitat s'ha compromès a treure el monòlit del riu, un procés que exigeix la seva descatalogació i per al qual són preceptius els informes dels departaments de Justícia i de Cultura i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que depèn del ministeri per a la Transició Ecològica.

El febrer passat l'Ajuntament de Tortosa va impulsar els tràmits per retirar el monòlit de l'Ebre: les conselleries de Justícia i Cultura van enviar els seus informes, però la CHE, propietària de la pilastra que sosté el monument i a la qual correspon l'accés a la llera del riu, de moment no ha donat cap resposta.

Segons sosté Capella en la seva carta, el monument de Tortosa, erigit en el 25è aniversari de la Batalla de l'Ebre com a homenatge als caiguts del bàndol nacional, és "una mostra de la deixadesa dels consecutius governs espanyols pel que fa a la memòria democràtica", malgrat la seva obligació de retirar-lo per la llei del 2007.

"Estic convençuda que, ara, un govern que es reclama progressista serà incapaç d'utilitzar arguments democràtics per entorpir, dilatar o tractar d'impedir que sigui la Generalitat qui acabi amb un monument que, en definitiva, només ens recorda la fragilitat de la democràcia", conclou la consellera.

En declaracions a Efe, Capella ha lamentat que, des de la llei Zapatero del 2007, que "estableix obligacions molt clares, com treure el monument de Tortosa", han passat diferents governs i el monòlit no s'ha retirat. "Si no ho volen fer, que evitin posar bastons a les rodes als que sí que ho volem", ha apuntat.

El monument, de 45 metres i que s'aixeca al mig de l'Ebre sobre les restes d'un pont que les milícies republicanes van volar el 1938, està format per dues estructures de ferro de forma piramidal, una d'elles coronada amb un soldat que enarbora una estrella a les mans, i una altra per una àguila.

El 1980 l'Ajuntament de Tortosa va treure el Víctor (anagrama personal de Franco) i les lletres que deien: " Al Caudillo de la Cruzada y de los 25 años de paz". El 2008 es van retirar les plaques que commemoraven la inauguració. El monument franquista, però, el més colossal que continua dret a Catalunya, segueix presidint l'Ebre al seu pas per Tortosa.

Les iniciatives per eliminar el monòlit fa anys que divideixen els tortosins. El 2016, en un referèndum, el 68% dels veïns es van mostrar partidaris de mantenir-lo reinterpretant-lo. Aquesta "reinterpretació", però, no es va arribar a fer mai.