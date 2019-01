Els museus barcelonins obren ‘l’obrador’ al públic

El públic podrà descobrir un any més quines tasques es fan als museus per conservar les peces exposades i perquè llueixin. Serà el 2 de febrer en la tercera edició de l’In Museu. Els tècnics i conservadors d’onze equipaments barcelonins, com ara el Museu d’Història de Barcelona (Muhba), El Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu Frederic Marès, el Monestir de Pedralbes i el Museu Etnològic i de Cultures del Món, oferiran visites guiades gratuïtes a les seves col·leccions -cal reservar prèviament a Barcelona.cat/inmuseu-. Al Muhba es podrà veure en què consisteix la conservació preventiva del conjunt arqueològic que hi ha al subsol del centre, i al centre de col·leccions els tècnics especialitzats explicaran el tractament que viu una peça arqueològica des del moment que els arriba al provinent d’una excavació fins que es trasllada a les sales d’exposicions o s’emmagatzema.

El Born Centre de Cultura i Memòria participa a l’In Museu amb una visita en què conservadors i arqueòlegs ensenyaran quines són les feines quotidianes de conservació i manteniment necessàries perquè el jaciment resisteixi el pas del públic, mentre que el castell de Montjuïc permetrà entrar als calabossos i a les casernes. Pel que fa al Museu del Disseny, es podrà accedir a la reserva de les col·leccions d’objectes i també a la dels fons documentals, seguint un relat construït a partir de peces destacades de totes dues col·leccions.

En l’àmbit científic, el Museu de Ciències Naturals obrirà les portes del Laboratori de Natura ubicat al Castell dels Tres Dragons, per mostrar com es preparen i conserven els animals dissecats. El públic també podrà conèixer de primera mà les mesures de conservació del Museu de la Música i podrà descobrir com es conserven instruments musicals de diferents tipus i èpoques.