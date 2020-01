Els museus de Barcelona tornen a obrir la cuina amb la quarta edició d'In Museu

La visita a les sales d'un museu és només la punta de l'iceberg de les activitats que s'hi duen a terme, i un any més l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) vol donar visibilitat als professionals de les col·leccions i als espais restringits com els arxius i les reserves. Aquest és el propòsit de la jornada d'In Museu, la quarta edició del qual se celebrarà l'1 de febrer de les 10 a les 18.30 h.

La principal novetat d'enguany és que s'hi afegeixen tres grans museus barcelonins: el Macba, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i la Fundació Joan Miró. "L'interès és donar a conèixer la rerecuina dels museus, la cara B", afirma Carles Vicente, el director de memòria, història i patrimoni de l'Icub. "Volem mostrar com es treballa perquè quan vagis a veure una exposició o assisteixis a qualsevol acte tot estigui a punt. Com a molt el públic acostuma a veure el personal d'atenció de sala, però no la gent que hi ha treballant quotidianament als departaments de conservació i restauració", explica Vicente.

El termini per inscriure's a les visites començarà dilluns, 20 de gener, a les 10 h. Les inscripcions es podran fer a la web de la jornada, i de manera presencial a les taquilles de Tiquet Rambla, al Palau de la Virreina (la Rambla, 99). S'oferiran 150 visites d'una durada aproximada d'una hora i està previst que en aquesta edició hi participin unes 4.000 persones. Per garantir l'ocupació de les reserves enguany l'In Museu té un preu simbòlic de 2 euros.

651x366 Les reserves del Museu del Disseny durant la jornada In Museu 2019 / ROBERT RAMOS/ICUB Les reserves del Museu del Disseny durant la jornada In Museu 2019 / ROBERT RAMOS/ICUB

Els museus i equipaments patrimonials d'aquesta edició de l'In Museu seran catorze. El Born Centre de Cultura i Memòria, el Castell de Montjuïc (que obrirà excepcionalment els calabossos i les casernes), el Museu d’Història de Barcelona (Muhba), el Centre de Col·leccions del Muhba, les dues seus del Museu Etnològic i de Cultures del Món (al carrer Montcada i a Montjuïc) i el Museu de la Música són els representants dels terrenys de la història i l'antropologia. Pel que fa a la ciència, obrirà el Laboratori de Natura del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. En el camp de l'art i el disseny hi participen la Fundació Joan Miró, el Macba, el Museu del Disseny de Barcelona, el Museu Frederic Marès i el MNAC. I el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes presenta la peculiaritat de ser un monestir que acull una comunitat religiosa i un museu.

"El Macba i el MNAC són dos grans museus i, per tant, hi afegim atractiu, i al Centre de Col·leccions del Muhba, a la Zona Franca, hi ha tot l'arxiu arqueològic de la ciutat i és un espai impressionant", explica Vicente. També posa en relleu els museus més petits, com el Marès, que té "un taller molt interessant". "La idea és que agradi als ciutadans i que ho expliquin perquè uns altres també vulguin anar als museus i entendre la feina que hi ha al darrere", conclou el director.