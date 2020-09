La música de la Mercè s'adapta al format pandèmic

La pandèmia hi obliga i, per tant, la programació musical de la Mercè ha de renunciar a l'esperit passavolant que caracteritza la festa major de Barcelona. Però sí que hi haurà concerts, perquè l'Ajuntament no s'ha fet enrere i manté l'oferta del Festival BAM, la Mercè Música i el BAM Cultura Viva els dies 24, 26 i 27 de setembre. Seran més d'un centenar de concerts, això sí, adaptats als protocols coronavírics: aforaments de com a màxim 800 persones assegudes i entrada gratuïta però sempre amb reserva prèvia a la web o a l'aplicació de la Mercè, a partir del 8 de setembre. Una altra de les restriccions és que una mateixa persona només podrà reservar dues entrades per concert i dia (cinc entrades per concert i dia en el cas del BAM Cultura Viva a la Fabra i Coats). El propòsit de l'Ajuntament és que una persona només pugui anar a tres concerts al llarg de tota la Mercè; d'aquesta manera es busca que més gent pugui reservar entrades. A més, per facilitar les feines de neteja i desinfecció, a cada espai hi haurà tres franges horàries: una actuació a les 12.30, una altra a les 18.30 i la tercera a les 21.30.

Pel que fa a la línia artística, cada programació segueix els paràmetres de les edicions anteriors, però aquesta vegada amb una presència majoritària de propostes locals. "És una programació de quilòmetre zero, amb Barcelona com a ciutat convidada", diu el director artístic de la Mercè Música, Jordi Turtós. Hi haurà concerts, entre d'altres, de Roger Mas, Maria del Mar Bonet, Lildami, Itaca Band, Joan Garriga & El Mariatxi Galàctic, Sabor de Gràcia, Enric Montefusco, Tribade, The New Raemon i Da Souza. També es farà un homenatge a Xavi Turull, el percussionista d'Ojos de Brujo que va morir al principi d'any.

Lògicament, no hi haurà concerts multitudinaris ni es faran servir escenaris fins ara habituals com el Moll de la Fusta, la platja del Bogatell, l'avinguda de la Catedral i l'avinguda de la Reina Maria Cristina. A canvi, s'activen uns altres espais i els que es mantenen (com la plaça Major de Nou Barris i l'Antiga Fàbrica Estrella Damm) s'adapten a la realitat pandèmica. Com ja va passar amb el Festival Grec, l'Ajuntament també manté el pressupost, d'un milió d'euros, que serveix tant per a la contractació artística com per a l'esforç de producció dels catorze escenaris. També conserva Damm com a patrocinador principal i Coca-Cola com a empresa col·laboradora, i el suport de La Caixa.

Els escenaris dels concerts de la Mercè

La Model

El recinte de l'antiga presó és una de les novetats. Acollirà tres concerts del BAM cada dia (migdia, tarda i nit). Hi haurà actuacions de Leifur James, Queralt Lahoz, Califato 3/4 i Núria Graham, entre d'altres.

Casa de l'Aigua

La Mercè ha habilitat per a la música el recinte de la Casa de l'Aigua, a la Trinitat Nova, seguint la política de descentralització de la festa major. Serà un escenari del BAM amb concerts de Rodrigo Cuevas, Egosex, Meritxell Neddermann, Lina & Raül Refree i Power Burkas, entre d'altres.

Parc del Fòrum

Al Parc de Fòrum hi haurà dos escenaris. El primer serà el de l'amfiteatre que aquest estiu està fent servir el Primavera Sound per a les Nits del Fòrum, i que durant la Mercè serà l'escenari Mediterràniament de Damm, per on passaran Suu, Lildami i Itaca Band (dijous 24), Dolo Bertran, Gertrudis i La Sra. Tomasa (dissabte 26) i Aiala, Unfinished Sympathy i Maika Makovski (diumenge 27). El segon escenari del Fòrum acollirà actuacions del BAM com les de Mainline Magic Orchestra, Novelist i House of Pharaohs.

Teatre Grec

L'experiència estiuenca ha empès l'Ajuntament a activar el Teatre Grec per la Mercè. Jordi Turtós, director artístic de Mercè Música, hi programa Sewars, Roger Mas i un concert de Maria del Mar Bonet amb convidats especials com Toti Soler, Miquel Gil i Juan Valderrama (dijous 24); Quico Pi de la Serra, Joan Garriga & El Mariatxi Galàctic i Sabor de Gràcia (dissabte 26), i Enric Montefusco i Maria Rodés (diumenge 27).

Recinte del Camp Nou

El Festival Cruïlla va convertir el gol sud del Camp Nou en un amfiteatre musical, i ara la Mercè habilita un espai a l'exterior de l'estadi per on passaran Puala Peso, Brighton 64 i Miqui Puig (dijous 24), i Las Bajas Pasiones, Jazzwoman i Tribade (dissabte 26).

Parc Güell

La caiguda del turisme ha permès que el Parc Güell s'incorpori com a escenari musical a la festa major de Barcelona. El 24 de setembre tindrà un color jazzístic amb Vozes i Ray Colom interpretant el disc Sketches of Spain de Miles Davis i Giulia Valle fent l'espectacle dedicat a Carlos Cano, el dissabte 26 hi haurà l'homenatge a Xavi Turull i el diumenge 27 més mestissatge amb Calima i Pantanito.

Jardins del Doctor Pla i Armengol

Aquest espai del Guinardó acollirà recitals de cançó de petit format com els de Maria Jaume, Lídia Pujol, Magalí Sare, Ferran Palau i Joan Isaac & Sílvia Comes.

Aparcament de la Mar Bella

En un aparcament a tocar del pavelló de la Mar Bella, però sense l'esperit de rave clandestina pròpia d'un espai d'aquesta mena, hi haurà concerts del projecte Flamingo Tours de Myriam Swanson, de Los Mambo Jambo, de La Fundación Tony Manero, de Josele Santiago, de Miquel Serra i de The New Raemon, entre d'altres.

Anella Olímpica

Un espai a tocar del Palau Sant Jordi va ser un dels escenaris del Cruïlla, i ara ho serà de la programació de les emissores de ràdio, que tradicionalment es desplegava a l'avinguda Reina Maria Cristina. A l'Anella Olímpica, Europa FM hi programarà Blaumut i Varry Brava (dijous 24); Cadena 100, Sinderland i Hotel Cochambre (dissabte 26); i Els 40, 31FM i Flashy Ice Cream (diumenge 27).

Antiga Fàbrica Estrella Damm

L'espai del patrocinador principal de la Mercè es manté com a escenari de la festa major de Barcelona, però amb les restriccions de rigor. Hi actuaran Grawa + Marta Cascales, Renaldo & Clara i Melenas (dissabte 26), i Jorra & Gomorra, Lu Rois i Da Souza (diumenge 27).

Plaça Joan Coromines

Un dels clàssics del BAM, però en format pandèmic. Acollirà concerts de Za! & la Megacobla amb Tarta Relena, Ray Colom, Jimi Somewhere, Marina Herlop i 12Twelve, entre d'altres.

Plaça Major de Nou Barris

És un dels escenaris que es mantenen, però amb aforament reduït. També manté la línia artística: hi actuaran la Banda Municipal de Barcelona (dia 23), l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu (dia 24) i l'OBC (dia 25). Sempre a les 20.45 h.

Fabra i Coats

Un any més a la fàbrica de creació del barri de Sant Andreu es desplegarà la programació del BAM Cultura Viva, el laboratori comunitari de la Mercè.