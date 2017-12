La música del present torna al Foyer del Liceu

Durant la presentació del cicle Off Liceu. Diàlegs musicals, la directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, fuig amb tota la intenció del concepte música contemporània. “És música d’avui, com la de Mozart i la de Wagner ho eren en el seu moment”, diu. És la seva manera de “trencar barreres” i de combatre l’estereotip que redueix la creació contemporània al cripticisme. “Volem estimular la curiositat del públic amb obres de qualitat, i contribuir a la creació del repertori del futur. No podem mirar només al passat i programar sempre autors de segles anteriors. Cal donar a conèixer els compositors del nostre temps i estimular-los perquè creïn repertori per a veu”, explica Scheppelmann.

Música d’avui, doncs, és el que es podrà escoltar en la segona edició del cicle Off Liceu. Diàlegs musicals, que se celebrarà al Foyer del teatre de la Rambla el 9 i el 23 de febrer, el 13 d’abril i l’1 de juny. Aquesta vegada hi participen compositors com Benet Casablancas, Arnau Tordera, Osias Wilenski, Núria Núñez, Núria Giménez, Antoni Ros Marbà i Pedro Pardo, entre d’altres. Després de l’experiència de la primera edició, es manté el format: obres amb la veu com a nexe comú compostes per dotze compositors (tres per data) i interpretades per diferents formacions de cambra, i amb un moderador que facilita el diàleg entre músics i públic. I cada sessió de tres concerts, amb entrades a 10 euros que inclouen una consumició.

Morts, trobadors i Hillary Clinton

“Hi ha molta varietat en els dotze compositors”, diu Scheppelmann. N’hi ha d’estilística, formal i generacional. L’ Off Liceu començarà el 9 de gener amb obres d’Oriol Cruixent, Pedro Pardo i Carlos de Castellarnau. Cruixent hi estrenarà Zeichen in Sand duo, una peça basada en un poema de l’austríac Georg Trakl (1887-1914) que “parla sobre un suïcidi”. “Va acabar sent autobiogràfic, perquè el poeta es va suïcidar”, recorda Cruixent. La interpretació anirà a càrrec del tenor Antoni Comas i la percussionista Núria Andorrà. Un altre poeta, Màrius Torres, és homenatjat per Pardo en una revisió per a quartet de corda de les cançons que va compondre el 2010. La sessió es completa amb Ar’ab la forsa del freis, de Castellarnau, basada en el trobador occità Raimon de Miraval i interpretada pel contratenor Oriol Rosés i els clarinetistes Manuel Martínez i Jaume Vilaplana.

Els protagonistes del 23 de febrer són Osias Wilenski, Benet Casablancas i Antoni Ros Marbà. El primer hi aporta una selecció de peces a partir de poemes i cartes de Luis de Carvajal, “místic condemnat a la foguera per la Inquisició” al segle XVI al qual Wilenski també ha dedicat una òpera. De Casablancas se n’interpretaran dues obres: una amb text del pintor Paul Klee i l’altra basada en un poema de Pere Quart. I Ros Marbà avançarà una selecció de peces de l’òpera Walter Benjamin.

També un tast operístic oferirà Martí Carreras el 13 d’abril, concretament una suite de l’òpera La maternitat d’Elna que enllestirà l’any que ve. El mateix dia, el 13 d’abril, Núria Núñez estrenarà una peça inspirada per Gianni Rodari i Carles Pedragosa, una obra de nova creació encara per determinar. Finalment, l’1 de juny serà el torn de Hillary, de Tomás Peire, que reflexiona sobre el moment en què Hillary Cinton és conscient de la seva derrota davant Trump. La vetllada també inclourà un treball per a electrònica i veu de soprano de Núria Giménez i una obra nova d’Arnau Tordera, el líder del grup Obeses.