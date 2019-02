Els Catarres, Doctor Prats i Alfred García, nominats als premis Enderrock 2019

Els Catarres, amb cinc nominacions, i Doctor Prats i Alfred García, amb quatre, encapçalen el rànquing dels Premis Enderrock 2019, la 21a edició dels Premis de la Música Catalana, que s'han donat a conèixer aquest dimecres en un acte a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. El grup Buhos i Judit Neddermann segueixen la classificació amb tres nominacions cadascú. La selecció és el resultat de la segona volta de votació popular, en la qual han participat més de 17.000 persones, un 53% més que l'any passat.

El premi Enderrock d'honor s'atorgarà a La Trinca, amb motiu dels 50 anys de la creació del grup, i el premi a la trajectòria anirà per a Joan Manuel Serrat, per més de mig segle de carrera. D'altra banda, el premi Enderrock estrella reconeixerà les fotògrafes Colita i Pilar Aymerich, pioneres de la Nova Cançó, que van connectar la cançó catalana amb la modernitat i les lluites socials. Finalment, el premi Joan Trayter, que dona el guardó al millor productor i arranjador musical, se l'endurà Mark Dasousa, impulsor de l'escena valenciana alternativa. Ara està oberta la tercera i última ronda de votacions per decidir els guanyadors, que s'anunciaran durant una gala que se celebrarà el 28 de febrer a l'Auditori de Girona.